Власти уже в 38 штатах обвинила Google в антимонопольном сговоре с Facebook

В иске Google обвиняется в злоупотреблении доминирующим положением при предоставлении услуг, связанных с поиском информации в интернете. “(Власти) штатов считают, что Google незаконными (способами) поддерживает свою монопольную власть над... поисковыми механизмами и связанными (с ними) рынками рекламы посредством ущемляющего конкуренцию поведения и ряда контрактов. В результате Google наносит вред как потребителям, так и рекламодателям”, — сказано в пресс-релизе.

“Своим противоправным поведением компания добилась того, что сотни миллионов людей при поиске ответов (в интернете) обращаются в первую очередь к Google, но не нужно ничего искать в интернете, чтобы понять, что необузданная корпоративная власть не должна обладать непропорциональным контролем над нашими данными и информацией”, — заявила в свою очередь генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс, также указанная в числе истцов.

Истцы просят суд “положить конец противоправному поведению Google и восстановить конкуренцию” на рынке поисковых услуг в интернете. “Штаты также хотят свести на нет любые преимущества, полученные Google в результате антиконкурентного поведения, что при необходимости включает отчуждение активов”, — поясняется в сообщении.

Это уже не первый антимонопольный иск к Google, поданный в США за последние месяцы. В среду группа из 10 американских штатов во главе с Техасом обвинила корпорацию в антиконкурентном сговоре с компанией Facebook, владеющей одноименной соцсетью. В иске утверждается, что в 2017 году Facebook стала серьезным соперником Google на рынке рекламы в интернете. Компании в связи с этим якобы договорились избегать конкуренции в ряде сфер. Предполагалось, что Google сможет сохранить лидирующие позиции на данном рынке, гарантировав, что Facebook получит доступ к некоторым его секторам.