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Влади одразу 10 штатів звинуватили Google в антимонопольній змові з Facebook

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. Група американських штатів на чолі з Техасом звинуватила корпорацію Google в порушеннях антимонопольного законодавства, в тому числі в домовленостях з компанією Facebook, які нібито перешкоджають чесній конкуренції. Про це йдеться в позовній заяві, опублікованій генеральним прокурором Техасу Кеном Пакстоном, пише УНН.

Влади одразу 10 штатів звинуватили Google в антимонопольній змові з Facebook

“Монополізація Google сфери реклами в інтернеті, в тому числі антиконкурентні угоди з Facebook, вводять в оману користувачів і клієнтів, а також перешкоджають конкуренції”, — підкреслив він.

У позові стверджується, що в 2017 році Facebook стала серйозним суперником Google на ринку реклами в інтернеті. Компанії в зв’язку з цим нібито домовилися уникати конкуренції в ряді сфер. Передбачалося, що Google зможе зберегти лідируючі позиції на даному ринку, гарантувавши, що Facebook отримає доступ до деяких його секторів. Компанії нібито координували свої дії, зокрема, в тому, що стосується проведення аукціонів, на яких розподілялися замовлення на рекламу. Як стверджується, Google і Facebook також намагалися “маніпулювати цінами” в зазначеній сфері.

Позивачі домагаються того, щоб суд зобов’язав Google виплатити штраф і компенсацію за нібито завдані збитки. Про яку саме суму йдеться, не уточнюється. Це повинно бути визначено за підсумками судового розгляду. Крім того, позивачі домагаються прийняття заходів, які б “відновили конкуренцію” на ринку реклами в інтернеті і не дозволили б Google зловживати становищем монополіста. Позов поданий до федерального суду Східного округу штату Техас. Facebook в якості відповідача не вказана.

У числі позивачів, крім Пакстона, генпрокурори штатів Айдахо, Арканзас, Індіана, Кентуккі, Міссісіпі, Міссурі, Північна і Південна Дакота, а також Юта. Всі вони є республіканцями. За відомостями газети The Wall Street Journal, звинувачення щодо Google також можуть підтримати представники інших штатів. Як зазначає видання, в четвер до компанії можуть подати ще один позов, який буде стосуватися її пошукової системи.

Представники Google заявили, що відкидають звинувачення. Вони підкреслили, що “твердження генпрокурора Пакстона про рекламні технології є безпідставними”. “Ми вкладали кошти в розвиток нових рекламних технологій, це було корисно для бізнесу і споживачів”, — відзначили в корпорації. “Ми будемо рішуче захищатися в суді від цих безпідставних звинувачень”, — підкреслили в Google.

У Facebook поки не коментують пред’явлення даного позову.

Google’s monopolization of the display-advertising industry stifle innovation, limit consumer choice and reduce competition.

Texas and its coalition of allied states bring this action to lift the veil on #Google ’s secret practices. https://t.co/QBf1YYI2Dc

— Texas Attorney General (@TXAG) December 16, 2020

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