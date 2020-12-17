Власти сразу 10 штатов обвинили Google в антимонопольном сговоре с Facebook

$41.340.00
45.850.00
ukru
Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге
5 апреля, 08:12 • 57762 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 92644 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 167089 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 172440 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 377270 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 220670 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 493429 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 348316 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 229052 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 251270 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+5°
4.5м/с
78%
Популярные новости

Аист Одарка из Полтавской области, которую бросил партнер, снесла уже третье яйцо

5 апреля, 08:38 • 80057 просмотра

Украина дала согласие на поиск жертв Волынской трагедии в селе Углы на Ровенщине

5 апреля, 09:21 • 75941 просмотра

НАТО работает с Украиной для ее большей совместимости с Альянсом - Рютте

5 апреля, 09:32 • 63241 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 26106 просмотра

Это сигнал москвы Вашингтону: в МИД обнародовали заявление об ударе по Кривому Рогу

15:20 • 35445 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 133251 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 121512 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 210588 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 377270 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 493429 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Кайя Каллас

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Киев

Европа

Реклама
УНН Lite

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 26342 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 35735 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 43442 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 73083 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 94702 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

ТикТок

Financial Times

Facebook

Шахед-136

Власти сразу 10 штатов обвинили Google в антимонопольном сговоре с Facebook

Киев • УНН

 • 11271 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Группа американских штатов во главе с Техасом обвинила корпорацию Google в нарушениях антимонопольного законодательства, в том числе в договоренностях с компанией Facebook, которые якобы препятствуют честной конкуренции. Об этом говорится в исковом заявлении, опубликованном генеральным прокурором Техаса Кеном Пакстоном, пишет УНН.

Власти сразу 10 штатов обвинили Google в антимонопольном сговоре с Facebook

“Монополизация Google сферы рекламы в интернете, в том числе антиконкурентные соглашения с Facebook, вводят в заблуждение пользователей и клиентов, а также препятствуют конкуренции”, — подчеркнул он.

В иске утверждается, что в 2017 году Facebook стала серьезным соперником Google на рынке рекламы в интернете. Компании в связи с этим якобы договорились избегать конкуренции в ряде сфер. Предполагалось, что Google сможет сохранить лидирующие позиции на данном рынке, гарантировав, что Facebook получит доступ к некоторым его секторам. Компании якобы координировали свои действия, в частности, в том, что касается проведения аукционов, на которых распределялись заказы на рекламу. Как утверждается, Google и Facebook также пытались “манипулировать ценами” в указанной сфере.

Истцы добиваются того, чтобы суд обязал Google выплатить штраф и компенсацию за якобы причиненный ущерб. О какой именно сумме идет речь, не уточняется. Это должно быть определено по итогам судебного разбирательства. Кроме того, истцы добиваются принятия мер, которые бы “восстановили конкуренцию” на рынке рекламы в интернете и не позволили бы Google злоупотреблять положением монополиста. Иск подан в федеральный суд Восточного округа штата Техас. Facebook в качестве ответчика не указана.

В числе истцов, помимо Пакстона, генпрокуроры штатов Айдахо, Арканзас, Индиана, Кентукки, Миссисипи, Миссури, Северная и Южная Дакота, а также Юта. Все они являются республиканцами. По сведениям газеты The Wall Street Journal, обвинения в отношении Google также могут поддержать представители других штатов. Как отмечает издание, в четверг к компании могут подать еще один иск, который будет касаться ее поисковой системы.

Представители Google заявили, что отвергают обвинения. Они подчеркнули, что “утверждения генпрокурора Пакстона о рекламных технологиях являются безосновательными”. “Мы вкладывали средства в развитие новых рекламных технологий, это было полезно для бизнеса и потребителей”, — отметили в корпорации. “Мы будем решительно защищаться в суде от этих безосновательных обвинений”, — подчеркнули в Google.

В Facebook пока не комментируют предъявление данного иска.

Google’s monopolization of the display-advertising industry stifle innovation, limit consumer choice and reduce competition.

Texas and its coalition of allied states bring this action to lift the veil on #Google’s secret practices.https://t.co/QBf1YYI2Dc

— Texas Attorney General (@TXAG) December 16, 2020

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$66.30
Bitcoin
$82,737.90
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,787.52