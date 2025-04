Власти сразу 10 штатов обвинили Google в антимонопольном сговоре с Facebook

“Монополизация Google сферы рекламы в интернете, в том числе антиконкурентные соглашения с Facebook, вводят в заблуждение пользователей и клиентов, а также препятствуют конкуренции”, — подчеркнул он.

В иске утверждается, что в 2017 году Facebook стала серьезным соперником Google на рынке рекламы в интернете. Компании в связи с этим якобы договорились избегать конкуренции в ряде сфер. Предполагалось, что Google сможет сохранить лидирующие позиции на данном рынке, гарантировав, что Facebook получит доступ к некоторым его секторам. Компании якобы координировали свои действия, в частности, в том, что касается проведения аукционов, на которых распределялись заказы на рекламу. Как утверждается, Google и Facebook также пытались “манипулировать ценами” в указанной сфере.

Истцы добиваются того, чтобы суд обязал Google выплатить штраф и компенсацию за якобы причиненный ущерб. О какой именно сумме идет речь, не уточняется. Это должно быть определено по итогам судебного разбирательства. Кроме того, истцы добиваются принятия мер, которые бы “восстановили конкуренцию” на рынке рекламы в интернете и не позволили бы Google злоупотреблять положением монополиста. Иск подан в федеральный суд Восточного округа штата Техас. Facebook в качестве ответчика не указана.

В числе истцов, помимо Пакстона, генпрокуроры штатов Айдахо, Арканзас, Индиана, Кентукки, Миссисипи, Миссури, Северная и Южная Дакота, а также Юта. Все они являются республиканцами. По сведениям газеты The Wall Street Journal, обвинения в отношении Google также могут поддержать представители других штатов. Как отмечает издание, в четверг к компании могут подать еще один иск, который будет касаться ее поисковой системы.

Представители Google заявили, что отвергают обвинения. Они подчеркнули, что “утверждения генпрокурора Пакстона о рекламных технологиях являются безосновательными”. “Мы вкладывали средства в развитие новых рекламных технологий, это было полезно для бизнеса и потребителей”, — отметили в корпорации. “Мы будем решительно защищаться в суде от этих безосновательных обвинений”, — подчеркнули в Google.

В Facebook пока не комментируют предъявление данного иска.

Google’s monopolization of the display-advertising industry stifle innovation, limit consumer choice and reduce competition.



Texas and its coalition of allied states bring this action to lift the veil on #Google’s secret practices.https://t.co/QBf1YYI2Dc

— Texas Attorney General (@TXAG) December 16, 2020