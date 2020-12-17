Влада вже у 38 штатах звинуватила Google в антимонопольній змові з Facebook

У позові Google звинувачується в зловживанні домінуючим становищем при наданні послуг, пов’язаних з пошуком інформації в інтернеті. “(Влада) штатів вважає, що Google незаконними (способами) підтримує свою монопольну владу над... пошуковими механізмами і пов’язаними (з ними) ринками реклами за допомогою поведінки, яка утискає конкуренцію і ряду контрактів. В результаті Google завдає шкоди як споживачам, так і рекламодавцям”, — сказано в прес-релізі.

“Своєю протиправною поведінкою компанія домоглася того, що сотні мільйонів людей при пошуку відповідей (в інтернеті) звертаються в першу чергу до Google, але не потрібно нічого шукати в інтернеті, щоб зрозуміти, що неприборкана корпоративна влада не повинна мати непропорційний контроль над нашими даними і інформацією”, — заявила в свою чергу генеральний прокурор штату Нью-Йорк Летиція Джеймс, яка також зазначена в числі позивачів.

Позивачі просять суд “покласти край протиправній поведінці Google і відновити конкуренцію” на ринку пошукових послуг в інтернеті. “Штати також хочуть звести нанівець будь-які переваги, отримані Google в результаті антиконкурентної поведінки, що при необхідності включає відчуження активів”, — пояснюється в повідомленні.

Це вже не перший антимонопольний позов до Google, поданий в США за останні місяці. У середу група з 10 американських штатів на чолі з Техасом звинуватила корпорацію в антиконкурентній змову з компанією Facebook, що володіє однойменною соцмережею. У позові стверджується, що в 2017 році Facebook стала серйозним суперником Google на ринку реклами в інтернеті. Компанії в зв’язку з цим нібито домовилися уникати конкуренції в ряді сфер. Передбачалося, що Google зможе зберегти лідируючі позиції на даному ринку, гарантувавши, що Facebook отримає доступ до деяких його секторів.