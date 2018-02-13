Власти Таиланда запретили банкам операции с криптовалютой
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Банк Таиланда запретил финансовым организациям королевства проводить любые операции с криптовалютой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на газету Bangkok Post.
“Банкам запрещено инвестировать в криптовалюту и продавать ее, осуществлять обменные операции и создавать соответствующие платформы для торговли”, — цитирует издание циркуляр, выпущенный регулятором. Таиландским банкам также запрещено выдавать кредиты своим клиентам с целью покупки цифровых денег, рекомендовать клиентам использовать криптовалюту как инвестиционный инструмент.
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Ограничения объясняются опасениями Банка Таиланда, что “криптовалюты могут быть использованы в теневой экономике для отмывания денег и финансирования терроризма”.
Как ранее сообщал УНН, Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансовой политики и банковской деятельности принял решение объединить два зарегистрированных ранее депутатами законопроекта о регулировании рынка криптовалюты. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил бывший председатель комитета, член Радикальной партии Олега Ляшко Сергей Рыбалка.