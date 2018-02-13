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Влада Таїланду заборонила банкам операції з криптовалютою

Влада Таїланду заборонила банкам операції з криптовалютою

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 лютого. УНН. Банк Таїланду заборонив фінансовим організаціям королівства проводити будь-які операції з криптовалюта. Про це повідомляє УНН з посиланням на газету Bangkok Post.

“Банкам заборонено інвестувати у криптовалюту та продавати її, здійснювати обмінні операції і створювати відповідні платформи для торгівлі”, — цитує видання циркуляр, випущений регулятором. Таїландським банкам також заборонено видавати кредити своїм клієнтам з метою покупки цифрових грошей, рекомендувати клієнтам використовувати криптовалюту як інвестиційний інструмент.

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Обмеження пояснюються побоюваннями Банку Таїланду, що “криптовалюта можуть бути використані в тіньовій економіці для відмивання грошей і фінансування тероризму”.

Як раніше повідомляв УНН, Комітет Верховної Ради України з питань фінансової політики та банківської діяльності прийняв рішення об'єднати два зареєстрованих раніше депутатами законопроекти про регулювання ринку криптовалют. Про це на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook повідомив колишній голова комітету, член Радикальної партії Олега Ляшка Сергій Рибалка.

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