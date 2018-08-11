Власти США отрицает причастность к активации БПЛА для покушения на Мадуро с их территории

“США отрицают любую причастность к этому инциденту и будут расследовать незаконную деятельность в пределах своих границ, если будут представлены достоверные доказательства”, — говорится в заявлении. Госдепартамент также подчеркивает, что США осуждают покушение, но вновь призывают Мадуро “уважать права и свободы и освободить политических заключенных”.

Попытка убить президента с использованием БПЛА была предпринята во время его выступления в Каракасе 4 августа. Мадуро и члены высшего руководства страны остались невредимы. К настоящему времени круг подозреваемых по делу расширился до 25 человек, из них 10 уже задержаны, в том числе депутат Национальной ассамблеи (парламента) от оппозиции Хуан Рекесенс. Еще один подозреваемый член парламента — Хулио Борхес — находится в Колумбии.

Как сообщал УНН, Венесуэла официально попросила Колумбию выдать подозреваемых в покушении на Мадуро.