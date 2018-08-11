Влада США заперечує причетність до активації БПЛА для замаху на Мадуро з їх території
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Влада США заявляє, що не має ніякого відношення до замаху на життя президента Венесуели Ніколаса Мадуро. Про це в Держдепартаменті заявили в п’ятницю ТАРС на прохання прокоментувати висловлювання міністра зв’язку і інформації Венесуели Хорхе Родрігеса, який стверджував, що один з безпілотних літальних апаратів (БПЛА) з вибухівкою був приведений в дію з території США, передає УНН.
“США заперечують будь-яку причетність до цього інциденту і будуть розслідувати незаконну діяльність в межах своїх кордонів, якщо будуть представлені достовірні докази”, — йдеться в заяві. Держдепартамент також підкреслює, що США засуджують замах, але знову закликають Мадуро “поважати права і свободи та звільнити політичних в’язнів”.
Спроба вбити президента з використанням БПЛА була зроблена під час його виступу в Каракасі 4 серпня. Мадуро і члени вищого керівництва країни залишилися неушкоджені. До теперішнього часу коло підозрюваних у справі розширилося до 25 осіб, з них 10 вже затримані, в тому числі депутат Національної асамблеї (парламенту) від опозиції Хуан Рекесенс. Ще один підозрюваний член парламенту — Хуліо Борхес — знаходиться в Колумбії.
Як повідомляв УНН, Венесуела офіційно попросила Колумбію видати підозрюваних у замаху на Мадуро.