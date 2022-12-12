Власти США поддержали участие российских и белорусских спортсменов на Олимпиаде в Париже
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Олимпийский и Паралимпийский комитет США (USOPC) поддерживает шаги, позволяющие спортсменам из россии и беларуси участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже при условии, что они не будут выступать под флагами своих стран, информирует УНН со ссылкой на Wall Street Journal.
Детали
Официальные лица США заявили, что среди делегатов саммита Международного олимпийского комитета (МОК) существует «единодушный интерес» к разработке пути, позволяющего спортсменам из россии и беларуси вернуться к соревнованиям.
На состоявшемся на прошлой неделе олимпийском саммите приняли участие делегаты олимпийского движения, а также представители Олимпийских комитетов США, Китая и россии. На встрече не присутствовали украинские олимпийские представители.
Олимпийские чиновники также попытаются изучить способы проверки спортсменов, чтобы убедиться, что они никогда не поддерживали войну.
Добавим
Две страны были изолированы от международного спорта с тех пор, как в феврале россия начала вторжение в Украину.
На зимних Олимпийских играх в этом году в Пекине российским спортсменам разрешили выступать только под флагом Олимпийского комитета россии из-за нарушения допинга.
Однако многие спортсмены из россии выступали в форме цветов русского флага.