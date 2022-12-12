Влада США підтримала участь російських та білоруських спортсменів на Олімпіаді в Парижі
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Олімпійський і Паралімпійський комітет США (USOPC) підтримує кроки, які дозволяють спортсменам з росії та білорусі брати участь в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі за умови, що вони не виступатимуть під прапорами своїх країн, інформує УНН з посиланням на Wall Street Journal.
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Офіційні особи США заявили, що серед делегатів саміту Міжнародного олімпійського комітету (МОК) існує «одностайний інтерес» до розробки шляху, який би дозволив спортсменам з росії та білорусі повернутися до змагань.
На олімпійському саміті, що відбувся минулого тижня, взяли участь делегати олімпійського руху, а також представники Олімпійських комітетів США, Китаю та росії. На зустрічі не були присутні українські олімпійські представники.
Олімпійські чиновники також спробують вивчити способи перевірки спортсменів, щоб переконатися, що вони ніколи не підтримували війну.
Додамо
Дві країни були ізольовані від міжнародного спорту з того часу, як у лютому росія розпочала вторгнення в Україну.
На зимових Олімпійських іграх цього року у Пекіні російським спортсменам дозволили виступати лише під прапором Олімпійського комітету росії через порушення допінгу.
Однак багато спортсменів із росії виступали у формі квітів російського прапора.