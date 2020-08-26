Власти США могут признать геноцидом действия Китая против уйгуров - СМИ

$41.320.07
47.030.11
ukru
Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили
Эксклюзив
15 апреля, 14:47 • 32101 просмотра

Произошел сбой в работе терминалов Привата: в банке говорят, что проблему уже устранили

15 апреля, 13:39 • 69514 просмотра

Генштаб подтвердил поражение пункта дислокации 448-й ракетной бригады рф, которая ударила по Сумам

Эксклюзив
15 апреля, 12:27 • 116831 просмотра

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

15 апреля, 12:21 • 110097 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

Эксклюзив
15 апреля, 12:10 • 62983 просмотра

Устраивал собачьи бои и выстрелил животному в голову: мужчина уже находится в СИЗО за покушение на жизнь человека

15 апреля, 07:31 • 72407 просмотра

Зеленский предложил ВР продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 суток

Эксклюзив
14 апреля, 16:00 • 186617 просмотра

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Эксклюзив
14 апреля, 13:44 • 150432 просмотра

Снижать цены на "чипсы и газированную воду" - это не о медицинской целесообразности. Нардеп раскритиковала Топ-100 лекарств от Минздрава

14 апреля, 12:59 • 158379 просмотра

Выбил окно автобуса и спас людей: что известно о 13-летнем Кирилле Ильяшенко, который стал героем Сум

Эксклюзив
14 апреля, 11:31 • 138586 просмотра

Фейковая инвалидность: сколько работников государственных и правоохранительных органов в поле зрения следователей – ответ ГБР

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+12°
2м/с
42%
Популярные новости

Зеленский назвал переговоры с США по ископаемым положительными и анонсировал новые встречи

15 апреля, 15:30 • 10655 просмотра

В Турции проходит встреча по гарантии безопасности на Черном море, а не мирные переговоры - Зеленский

15 апреля, 15:50 • 10757 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 10853 просмотра

ССО "Рейнджер" совершили молниеносный налет: два оккупанта ликвидированы, трое взяты в плен

15 апреля, 16:03 • 9794 просмотра

Все еще "не понимают" кремль: в рф угрожают Польше, странам Балтии и остерегаются НАТО

15 апреля, 16:31 • 9980 просмотра
публикации

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают
Эксклюзив

15 апреля, 12:27 • 116831 просмотра

В угодье, где убили собаку из пистолета, раньше отдыхал Сытник, а его владелец баллотировался в депутаты.

15 апреля, 12:21 • 110097 просмотра

"Серый" iPhone: Почему небольшие сети продают технику Apple дешевле

15 апреля, 10:42 • 87129 просмотра

"Ровенская вертикаль": как Иванна Смачило возглавила Фонд государственного имущества Украины и при чем здесь министр Коваль

15 апреля, 09:24 • 99246 просмотра

Суд не указ: как АРМА под руководством Думы демонстрирует пренебрежение к закону

15 апреля, 07:22 • 129229 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Ярослав Железняк

Денис Шмыгаль

Дональд Трамп

Михаил Радуцкий

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Европа

Китай

Реклама
УНН Lite

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 5514 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 10858 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 13944 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 16751 просмотра

Hermès обогнала LVMH и стала самой дорогой компанией в категории предметов роскоши

15 апреля, 14:29 • 18740 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Boeing 737 MAX

Телеграмма

Шахед-136

БМ-27 "Ураган"

Власти США могут признать геноцидом действия Китая против уйгуров - СМИ

Киев • УНН

 • 14700 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. Американская администрация рассматривает возможность признать геноцидом действия китайских властей в отношении проживающих в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР уйгуров. Об этом сообщила во вторник газета Politico со ссылкой на свои источники, передает УНН.

Власти США могут признать геноцидом действия Китая против уйгуров - СМИ

Межведомственные обсуждения вопроса о признании геноцида уйгуров находятся на начальном этапе. В них принимают участие представители Госдепартамента, Министерства внутренней безопасности и Совета национальной безопасности при Белом доме (СНБ). По данным издания, если они не достигнут консенсуса по использованию термина “геноцид”, администрация США обвинит китайские власти в “преступлениях против человечности” или “этнических чистках” в СУАР. В последние месяцы правозащитники и члены Конгресса США неоднократно обращались к правительству с просьбой признать ситуацию в СУАР геноцидом. Как отмечает издание, данный шаг может резко обострить напряженность в отношениях с Пекином.

Международные заявления о признании геноцида, поясняет газета, в той или иной стране крайне редки, проблематичны с юридической и политической точек зрения. Ранее должностные лица США пытались избегать таких заявлений, не в последнюю очередь потому, что теоретически международное право вынудило бы Вашингтон вмешаться в ситуацию.

В Госдепартаменте не стали ни подтверждать, ни опровергать информацию о такого рода обсуждениях. “Мы прилагаем все усилия, чтобы побудить Китайскую Народную Республику прекратить нарушения прав человека в Синьцзяне (так США называют СУАР), и постоянно оцениваем различные меры, — отметил представитель американского внешнеполитического ведомства. — Мы не комментируем потенциальные меры”.

Ранее, СМИ опубликовали за что уйгуров отправляют в китайские лагеря. Основанием для отправки мусульман-уйгуров в лагеря в Китае может быть любой бытовой проявление религиозности или просто наличие родственников за границей или загранпаспорта.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$64.83
Bitcoin
$83,648.10
S&P 500
$5,403.88
Tesla
$252.37
Газ TTF
$34.41
Золото
$3,269.56
Ethereum
$1,587.39