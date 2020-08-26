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Влада США може визнати геноцидом дії Китаю проти уйгурів - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 серпня. УНН. Американська адміністрація розглядає можливість визнати геноцидом дії китайської влади в питаннях уйгурів, які проживають в Сіньцзян-Уйгурському автономному районі (СУАР) КНР. Про це повідомила у вівторок газета Politico з посиланням на свої джерела, передає УНН.

Влада США може визнати геноцидом дії Китаю проти уйгурів - ЗМІ

Міжвідомчі обговорення питання про визнання геноциду уйгурів знаходяться на початковому етапі. У них беруть участь представники Держдепартаменту, Міністерства внутрішньої безпеки та Ради національної безпеки при Білому домі (РНБ). За даними видання, якщо вони не досягнуть консенсусу по використанню терміна “геноцид”, адміністрація США звинуватить китайську владу в “злочинах проти людяності” або “етнічних чистках” в СУАР. В останні місяці правозахисники та члени Конгресу США неодноразово зверталися до уряду з проханням визнати ситуацію в СУАР геноцидом. Як зазначає видання, даний крок може різко загострити напруженість у відносинах з Пекіном.

Міжнародні заяви про визнання геноциду, пояснює газета, в тій чи іншій країні вкрай рідкісні, проблематичні з юридичної і політичної точок зору. Раніше посадовці США намагалися уникати таких заяв, не в останню чергу тому, що теоретично міжнародне право змусило б Вашингтон втрутитися в ситуацію.

У Держдепартаменті не стали ні підтверджувати, ні спростовувати інформацію про такого роду обговорення. “Ми докладаємо всіх зусиль, щоб спонукати Китайську Народну Республіку припинити порушення прав людини в Сіньцзяні (так США називають СУАР), і постійно оцінюємо різні заходи, — зазначив представник американського зовнішньополітичного відомства. — Ми не коментуємо потенційні заходи”.

Раніше, ЗМІ опублікували за що уйгурів відправляють в китайські табори. Підставою для відправки мусульман-уйгурів в табори в Китаї може бути будь-який побутовий прояв релігійності або просто наявність родичів за кордоном чи закордонного паспорта.

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