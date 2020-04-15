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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 52727 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 61835 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Власть не может вмешиваться в дела церкви, но просит людей быть дома на Пасху - Степанов

Власть не может вмешиваться в дела церкви, но просит людей быть дома на Пасху - Степанов

Киев  •  УНН

 • 14905 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что власть не может вмешиваться в дела церкви но может просить людей оставаться дома даже на Пасху. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МОЗ.

"Осталось несколько дней до празднования Пасхи. Я понимаю, что для многих это долгожданный день. Даже во время карантина это остается неизменным. Со своей стороны правительство обеспечило простую доставку через Укрпочту уже освященных пасхальных куличей. Власть договорилась о онлайн- и телевизионной трансляции церковных служений. Мы не можем вмешиваться в дела церкви, но можем просить вас оставаться дома, даже в праздник", - подчеркнул Степанов.

Напомним, ПЦУ раскритиковала решение митрополита МП в Украине Онуфрия проводить богослужения с прихожанами, несмотря на пандемию коронавируса и многочисленные случаи COVID-19 среди служителей УПЦ МП.

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