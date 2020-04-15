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Влада не може втручатися у справи церкви, але просить людей бути вдома на Великдень – Степанов

Влада не може втручатися у справи церкви, але просить людей бути вдома на Великдень – Степанов

Київ • УНН

 • 14921 перегляди

КИЇВ. 15 квітня. УНН. Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що влада не може втручатися у справи церкви але може просити людей залишатися вдома навіть на Великдень. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МОЗ.

"Залишилось кілька днів до святкування Великодня. Я розумію, що для багатьох це довгоочікуваний день. Навіть під час карантину це залишається незмінним. Зі свого боку уряд забезпечив просту доставку через Укрпошту вже освячених великодніх пасок. Влада домовилась про онлайн- та телевізійну трансляцію церковних служінь. Ми не можемо втручатись у справи церкви, але можемо просити вас залишатись вдома, навіть у свято", - наголосив Степанов.

Нагадаємо, ПЦУ розкритикувала рішення митрополита МП в Україні Онуфрія проводити богослужіння з прихожанами, незважаючи на пандемію коронавірусу та чисельні випадки COVID-19 серед служителів УПЦ МП.

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