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Пандемія коронавірусу: ПЦУ відреагувала на рішення глави УПЦ МП проводити Великдень з вірянами у храмах

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. ПЦУ розкритикувала рішення митрополита МП в Україні Онуфрія проводити богослужіння з прихожанами, незважаючи на пандемію коронавіруса та чисельні випадки COVID-19 серед служителів УПЦ МП, пише УНН з посиланням на Facebook заступника голови управління ПЦУ із зовнішніх зв’язків, архієпископа Євстратія Зорі.

Як зазначив Зоря: “Кілька тижнів всі хто лиш може, спонукають громадян залишатися вдома. Наша Церква вустами рішень Синоду, звернень Предстоятеля — закликає лишатися вдома. Пояснюючи це християнським обов‘язком турботи про ближніх. Інші конфесії роблять такі ж заяви”.

“Навіть особисто Московський патріарх — закликає лишатися вдома. А митрополит Онуфрій, після скандалу навколо масових зібрань у Чернівцях та Рівному, після повідомлень про 90 хворих у Лаврі, після госпіталізації митр. Павла, який місяць тому закликав „нічого не боятися і всім приходити“ — звертається до пастви”, — зазначив представник Православної церкви України.

“Фактично промовчавши останні дні й тижні, коли треба було говорити ледь не кожні кілька днів, пояснюючи вірним і духовенству, що слід робити”, — повідомив Зоря.

У ПЦУ також зазначили, що: “Ані слова про необхідність залишатися вдома. Ані слова про те, що масові заходи заборонені. Ані слова про чіткі роз‘яснення, які були отримані від Національної поліції, що скупчення біля храмів — не повинні мати місця”.

Архієпископ додав, що ПЦУ також хоче, щоби люди молилися на Великдень у храмах.

“Але зараз вони мають залишатися вдома! Приклад Лаври наочно пояснює — чому. Сподіваюся, що за дні Страсного тижня вдастся достукатися до свідомості керівництва МПвУ, щоби вони заявили хоча б те, що заявив їхній патріарх”, — додав Зоря.

Додамо, що сьогодні предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрій заявив, як повідомив інформаційний відділ Української православної церкви Московського патріархату, що незважаючи на пандемію коронавірусу, їхні храми будуть проводити богослужіння на Великдень, а віряни будуть молитися на вулиці.

Також зазначимо, що у ПЦУ роз’яснили, як проведуть богослужіння та освячення пасок.

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