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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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Пандемия коронавируса: ПЦУ отреагировала на решение главы УПЦ МП проводить Пасху с верующими в храмах

Пандемия коронавируса: ПЦУ отреагировала на решение главы УПЦ МП проводить Пасху с верующими в храмах

Киев  •  УНН

 • 107985 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. ПЦУ раскритиковала решение митрополита МП в Украине Онуфрия проводить богослужения с прихожанами, несмотря на пандемию коронавируса и многочисленные случаи COVID-19 среди служителей УПЦ МП, пишет УНН со ссылкой на Facebook заместителя главы управления ПЦУ по внешним связям, архиепископа Евстратия Зори.

Как отметил Заря: “Несколько недель все кто только может, побуждают граждан оставаться дома. Наша Церковь устами решений Синода, обращений Предстоятеля — призывает оставаться дома. Объясняя это христианским долгом заботы о ближних. Другие конфессии делают такие же заявления”.

“Даже лично Московский патриарх — призывает оставаться дома. А митрополит Онуфрий, после скандала вокруг массовых собраний в Черновцах и Ровно, после сообщений о 90 больных в Лавре, после госпитализации митр. Павла, который месяц назад призвал „ничего не бояться и всем приходить“ — обращается к пастве”, — отметил представитель Православной церкви Украины.

“Фактически промолчав последние дни и недели, когда надо было говорить чуть ли не каждые несколько дней, объясняя верным и духовенству, что следует делать”, — сообщил Заря.

В ПЦУ также отметили, что: “Ни слова о необходимости оставаться дома. Ни слова о том, что массовые мероприятия запрещены. Ни слова о четких разъяснениях, которые были получены от Национальной полиции, что скопление возле храмов — не должны иметь места”.

Архиепископ добавил, что ПЦУ также хочет, чтобы люди молились на Пасху в храмах.

“Но сейчас они должны оставаться дома! Пример Лавры наглядно объясняет — почему. Надеюсь, что за дни Страстной недели удастся достучаться до сознания руководства МПВУ, чтобы они заявили хотя бы то, что заявил их патриарх”, — добавил Заря.

Добавим, что сегодня предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий заявил, как сообщил информационный отдел Украинской православной церкви Московского патриархата, что несмотря на пандемию коронавируса, их храмы будут проводить богослужения на Пасху, а верующие будут молиться на улице.

Также отметим, что в ПЦУ разъяснили, как проведут богослужение и освящение куличей.

Украинские Национальные Новости

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