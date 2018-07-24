Власти Москвы не разрешили проведение митинга в поддержку Сенцова
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. Префектура Центрального административного округа Москвы не согласовала митинг в поддержку осужденного украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом рассказала представитель мероприятия Алиса Ганиева, со ссылкой на ОВД-Инфо передает УНН.
Об отказе Ганиевой сообщили по телефону. По словам чиновников, на всех предложенных организатором площадках - возле памятника Александру Пушкину, у памятника Булату Окуджаве на Арбате и возле памятника Владимиру Маяковскому на Триумфальной площади будут проходить другие мероприятия.
Власти предложили перенести митинг в гайд-парк в Сокольниках, но Ганиева отказалась.
"Наша задача - постоять с плакатами в местах массового скопления, а не в тихом парковом уголке", - утверждает она.
Она также добавила, что намерена подать еще сообщения для проведения пикета в будний день.
Напомним, ранее сообщалось, что украинский режиссер Олег Сенцов, который голодает в российской колонии, находится на грани жизни и смерти.
Позже, сестра украинского политзаключенного Олега Сенцова Наталья Каплан опровергла информацию о предсмертном состоянии режиссера.