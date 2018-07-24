Влада Москви не дозволила проведення мітингу на підтримку Сенцова
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. Префектура Центрального адміністративного округу Москви не погодила мітинг на підтримку засудженого українського режисера Олега Сенцова. Про це розповіла представник заходу Аліса Ганієва, з посиланням на ОВД-Инфо передає УНН.
Про відмову Ганієві повідомили телефоном. За словами чиновників, на всіх запропонованих організатором майданчиках — біля пам’ятника Олександру Пушкіну, біля пам’ятника Булату Окуджаві на Арбаті і біля пам’ятника Володимиру Маяковському на Тріумфальній площі будуть проходити інші заходи.
Влада запропонувала перенести мітинг в гайд-парк в Сокольниках, але Ганієва відмовилася.
“Наше завдання — постояти з плакатами в місцях масового скупчення, а не в тихому парковому закутку”, — стверджує вона.
Вона також додала, що має намір подати ще повідомлення для проведення пікету в будній день.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що український режисер Олег Сенцов, який голодує в російській колонії, знаходиться на межі життя і смерті.
Пізніше, сестра українського політв’язня Олега Сенцова Наталія Каплан спростувала інформацію про передсмертний стан режисера.