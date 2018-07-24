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Влада Москви не дозволила проведення мітингу на підтримку Сенцова

Влада Москви не дозволила проведення мітингу на підтримку Сенцова

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 липня. УНН. Префектура Центрального адміністративного округу Москви не погодила мітинг на підтримку засудженого українського режисера Олега Сенцова. Про це розповіла представник заходу Аліса Ганієва, з посиланням на ОВД-Инфо передає УНН.

Про відмову Ганієві повідомили телефоном. За словами чиновників, на всіх запропонованих організатором майданчиках — біля пам’ятника Олександру Пушкіну, біля пам’ятника Булату Окуджаві на Арбаті і біля пам’ятника Володимиру Маяковському на Тріумфальній площі будуть проходити інші заходи.

Влада запропонувала перенести мітинг в гайд-парк в Сокольниках, але Ганієва відмовилася.

“Наше завдання — постояти з плакатами в місцях масового скупчення, а не в тихому парковому закутку”, — стверджує вона.

Вона також додала, що має намір подати ще повідомлення для проведення пікету в будній день.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що український режисер Олег Сенцов, який голодує в російській колонії, знаходиться на межі життя і смерті.

Пізніше, сестра українського політв’язня Олега Сенцова Наталія Каплан спростувала інформацію про передсмертний стан режисера.

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