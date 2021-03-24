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Власти Гонконга остановили вакцинацию препаратом Pfizer из-за дефектной упаковки

Власти Гонконга остановили вакцинацию препаратом Pfizer из-за дефектной упаковки

Киев  •  УНН

 • 15790 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. Власти Гонконга и Макао остановили использование вакцины против COVID-19, разработанной Pfizer и BioNTech, в качестве меры пресечения из-за дефектной упаковки, что, вероятно, замедлит процем вакцинации в Китае. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Гонконг начал вакцинировать жителей дозами от Sinovac в феврале, а в марте начал предлагать ту, что была разработана компанией Pfizer и ее партнером BioNTech.

Согласно данным правительства, вакцина Pfizer / BioNTech показала больший уровень использования с момента старта вакцинации, поскольку количество жителей, которые делали бронирование, выросла более чем вдвое, чем бронировали Sinovac.

Во вторник город заявил, что получил сообщение от Fosun Industrial (Гонконг), дистрибьютора вакцины Pfizer / BioNTech в Гонконге и Макао, что в партии вакцин были обнаружены дефекты упаковки, связанные с закрытием бутылки.

Поэтому прививки от двух партий вакцин Pfizer / BioNTech, закупленных Гонконгом, были прекращены, и все центры вакцинации общин прекратили использовать вакцину до дальнейшего уведомления, заявило правительство.

Компания Fosun, Shanghai Fosun Pharmaceutical, заявила в среду, что проводит расследование вместе с BioNTech.

Напомним

Компания Pfizer Inc начала ранние испытания в США пероральной противовирусной терапии COVID-19. Европейский союз с 24 марта ужесточает правила экспорта вакцины от COVID-19.

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