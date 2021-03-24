У ЄС посилять правила експорту вакцин від COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Європейський союз з 24 березня посилює правила експорту вакцини від COVID-19. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на представника ЄС, пише УНН.
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Сучасний режим експорту ЄС гарантує, що поставки в близько 90 країн не будуть перервані, а також буде забезпечений захист таким компаніям, як Pfizer Inc. та Moderna Inc., які виконали свої зобов'язання в Європі.
Нові правила дозволять зробити простіше заморозку експорту в ті країни, влада яких не виконали зобов'язання з постачання вакцини.
До цього Європа заявила про намір вдатися до юридичних дій проти АstraZeneca.
Нагадаємо
Європейський союз вивчає можливість розділити з Великою Британією поставки вакцини британсько-шведської компанії AstraZeneca з Нідерландів, щоб уникнути блокування експорту препарату в Сполучене Королівство.