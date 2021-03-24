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Влада Гонконгу зупинила вакцинацію препаратом Pfizer через дефектну упаковку

Влада Гонконгу зупинила вакцинацію препаратом Pfizer через дефектну упаковку

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. Влада Гонконгу та Макао зупинила використання вакцини проти COVID-19, розробленої Pfizer та BioNTech, як запобіжний захід через дефектну упаковку, що, ймовірно, уповільнить процем вакцинації у Китаї. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Гонконг почав вакцинувати жителів дозами від Sinovac у лютому, а в березні почав пропонувати ту, що була розроблена компанією Pfizer та її партнером BioNTech.

Згідно з даними уряду, вакцина Pfizer / BioNTech показала більший рівень використання з моменту старту вакцинації, оскільки кількість жителів, які робили бронювання, зросла більш ніж удвічі, ніж бронювали Sinovac.

У вівторок місто заявило, що отримало повідомлення від Fosun Industrial (Гонконг), дистриб’ютора вакцини Pfizer / BioNTech у Гонконгу та Макао, що в партії вакцин були виявлені дефекти упаковки, пов’язані із закриттям пляшки.

Тому щеплення від двох партій вакцин Pfizer / BioNTech, закуплених Гонконгом, були припинені, і всі центри вакцинації громад припинили використовувати вакцину до подальшого повідомлення, заявив уряд.

Компанія Fosun, Shanghai Fosun Pharmaceutical, заявила в середу, що проводить розслідування разом з BioNTech.

Нагадаємо

Компанія Pfizer Inc розпочала раннє випробування в США пероральної противірусної терапії COVID-19. Європейський союз з 24 березня посилює правила експорту вакцини від COVID-19.

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