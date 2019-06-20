Власти Гонконга проигнорировали требования протестующих

Лам приостановила рассмотрение законопроекта, который позволил бы екстрадировать подозреваемым в уголовных делах на материковый Китай для суда, но некоторые группы студентов из числа демонстрантов призвали политика вообще отказаться от него, установив крайний срок на 17:00 в четверг, 20 июня.

Демонстранты также требуют, чтобы правительство сняло все обвинения с арестованных во время протестов на прошлой неделе, обвинив полицию в том, что они называют насильственными действиями.

Активисты пообещали окружить здание законодательного органа в пятницу, если их требования не будут выполнены.

Напомним, акции протеста начались в начале июня. 16 июня тысячи демонстрантов в очередной раз вышли на акцию протеста. Они призвали власти отказаться от законопроекта, который разрешает выдачу предполагаемых правонарушителей властям Китая, а также настаивали на отставке Кэрри Лам. Днем ранее глава правительства Гонконга объявила, что работа над документом приостановлена на неопределенный срок.

После этого Лам извинилась перед участниками массовых протестов, но в отставку не ушла.

До недавнего времени власти Гонконга отказывались выдавать своих граждан материковому Китаю из-за непрозрачности юридической системы и широкого применения смертной казни. Однако в начале текущего года правительство города объявило, что позволит экстрадиции в КНР, Макао и на Тайвань.