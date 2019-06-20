Влада Гонконгу проігнорувала вимоги протестувальників

КИЇВ. 20 червня. УНН. Глава гонконгської адміністрації Керрі Лам в четвер проігнорувала крайній термін, встановлений деякими демонстрантами для того, щоб відкликати закон про екстрадицію, який вона просувала, що підготувало ґрунт для нової хвилі демонстрацій у місті. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.