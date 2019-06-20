Влада Гонконгу проігнорувала вимоги протестувальників
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Глава гонконгської адміністрації Керрі Лам в четвер проігнорувала крайній термін, встановлений деякими демонстрантами для того, щоб відкликати закон про екстрадицію, який вона просувала, що підготувало ґрунт для нової хвилі демонстрацій у місті. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
Лам призупинила розгляд законопроекту, який дозволив би екстрадувати підозрюваним в кримінальних справах на материковий Китай для суду, але деякі групи студентів з числа демонстрантів закликали політика взагалі відмовитися від нього, встановивши крайній термін на 17:00 у четвер, 20 червня.
Демонстранти також вимагають, щоб уряд зняв усі обвинувачення з заарештованих під час протестів минулого тижня, звинувативши поліцію в тому, що вони називають насильницькими діями.
Активісти пообіцяли оточити будівлю законодавчого органу у п'ятницю, якщо їх вимоги не будуть виконані.
Нагадаємо, акції протеста почалися на початку червня. 16 червня тисячі демонстрантів вкотре вийшли на акцію протесту. Вони закликали владу відмовитися від законопроекту, який дозволяє видачу ймовірних правопорушників владі Китаю, а також наполягали на відставці Керрі Лам. Днем раніше глава уряду Гонконгу оголосила, що робота над документом припинена на невизначений термін.
Після цього Лам вибачилася перед учасниками масових протестів, але у відставку не пішла.
До недавнього часу влада Гонконгу відмовлялися видавати своїх громадян материковому Китаю через непрозорість юридичної системи і широке застосування смертної кари. Однак на початку поточного року уряд міста оголосив, що дозволить екстрадиції в КНР, Макао і на Тайвань.