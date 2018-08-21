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Власти Борисполя не в силах справиться с азартными клубами в городе - депутат

Киев • УНН

 • 8919 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Вопрос деятельности нелегальных игорных заведений в Борисполе поднимался неоднократно. Однако, выдворить одноруких бандитов из города не так просто. Об этом в комментарии УНН заявил депутат Бориспольского городского совета Вячеслав Деркач.

Власти Борисполя не в силах справиться с азартными клубами в городе - депутат

"Много раз депутатами поднимался вопрос деятельности учреждений. Мы об этом говорили, в том числе, на заседаниях сессий горсовета. Принимали решение о запрете игорного бизнеса на местном уровне, обращались к правоохранителям. Учреждения проверяли, закрывали, а через некоторое время они восстанавливали свою деятельность", - рассказал Деркач.

По его словам, деятельность нелегальных игорных заведений в городе - явление нередкое.

В этом на прошлой неделе убедились и журналисты УНН. Вместе с представителями лотерейного оператора "М.С.Л." разоблачили точку по ул. Киевский шлях, 127/10, замаскированную под лотереи.

Установлено, что нелегалы ​​использовали названия государственных лотерей, их логотипы, символику и копии лицензий "М.С.Л.". Полиция, которая зафиксировала нелегальную деятельность азартного заведения, обещала разобраться. В то же время, отметим, что после разоблачения подобных залов в столице в полиции также заявили, что бессильны перед "мафией нелегалов".

Но в горсовете заявили, что молчать не будут. Вопросы деятельности игорного заведения обсудят на заседании сессии горсовета.

"Вопрос можем поднять, 4 сентября у нас состоится заседание сессии горсовета", - заявил Деркач.

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