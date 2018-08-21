Влада Борисполя не в силах впоратися із азартними клубами у місті - депутат
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Питання діяльності нелегальних гральних закладів у Борисполі порушувалося неодноразово. Проте, видворити одноруких бандитів із міста не так просто. Про це у коментарі УНН заявив депутат Бориспільської міської ради В'ячеслав Деркач.
"Багато разів депутатами піднімалося питання діяльності закладів. Ми про це говорили, у тому числі, на засіданнях сесій міськради. Приймали рішення про заборону грального бізнесу на місцевому рівні, зверталися до правоохоронців. Заклади перевіряли, закривали, а через деякий час вони відновлювали свою діяльність", - розповів Деркач.
За його словами, діяльність нелегальних гральних закладів у місті - явище непоодиноке.
У цьому минулого тижня переконалися й журналісти УНН. Разом із представниками лотерейного оператора “М.С.Л.” викрито точку по вул. Київський шлях, 127/10, замасковану під лотереї.
Встановлено, що нелегали використовували назви державних лотерей, їх логотипи, символіку та копії ліцензій “М.С.Л.”. Поліція, яка зафіксувала нелегальну діяльність азартного закладу, обіцяла розібратися. Водночас, зазначимо, що після викриття подібних залів у столиці у поліції також заявили, що безсильні перед "мафією нелегалів".
Але у міськраді заявили, що мовчати не будуть. Питання діяльності грального закладу обговорять на засіданні сесії міськради.
"Питання можемо підняти, 4 вересня у нас відбудеться засідання сесії міськради", - заявив Деркач.