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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 43212 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 108785 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 100693 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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6 марта, 07:39 • 118535 просмотра

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Власти Боливии отменили указ, освобождающий военных от ответственности за применение силы

Власти Боливии отменили указ, освобождающий военных от ответственности за применение силы

Киев  •  УНН

 • 9800 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Временный президент Боливии Жанин Аньес в четверг отменила указ, предусматривающий освобождение от уголовной ответственности военных за применение силы во время беспорядков. Об этом она написала в своем Twitter, передает УНН.

“Я только что отменила президентский указ № 4078, потому что благодаря тому, что все стороны осознали важность этого, мы смогли успокоить ситуацию в стране”, — написала Аньес.

“Мы рады, что боливийцы решили дальше продолжить работать над строительством Боливии, которая будет жить в демократии и мире”, — добавила она.

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В указе, который был принят в середине ноября, говорилось, что “служащие ВС, участвующие в операции по восстановлению стабильности и порядка, будут освобождены от уголовной ответственности, если во время выполнения своих конституционных обязанностей действуют с целью защиты или необходимости”.

Правозащитные организации раскритиковали документ, заявив, что он не соответствует международным стандартам в области защиты прав человека и стимулирует применение силы для подавления протестов. С начала политического кризиса в Боливии погибли более 20 человек.

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