Власти Боливии отменили указ, освобождающий военных от ответственности за применение силы

“Я только что отменила президентский указ № 4078, потому что благодаря тому, что все стороны осознали важность этого, мы смогли успокоить ситуацию в стране”, — написала Аньес.

“Мы рады, что боливийцы решили дальше продолжить работать над строительством Боливии, которая будет жить в демократии и мире”, — добавила она.

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В указе, который был принят в середине ноября, говорилось, что “служащие ВС, участвующие в операции по восстановлению стабильности и порядка, будут освобождены от уголовной ответственности, если во время выполнения своих конституционных обязанностей действуют с целью защиты или необходимости”.

Правозащитные организации раскритиковали документ, заявив, что он не соответствует международным стандартам в области защиты прав человека и стимулирует применение силы для подавления протестов. С начала политического кризиса в Боливии погибли более 20 человек.