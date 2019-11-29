Влада Болівії скасувала указ, який звільняє військових від відповідальності за застосування сили
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Тимчасовий президент Болівії Жанін Аньєс в четвер скасувала указ, який передбачав звільнення від кримінальної відповідальності військових за застосування сили під час заворушень. Про це вона написала у своєму Twitter, передає УНН.
“Я тільки що скасувала президентський указ № 4078, тому що завдяки тому, що всі сторони усвідомили важливість цього, ми змогли заспокоїти ситуацію в країні”, — написала Аньєс.
“Ми раді, що болівійці вирішили далі продовжити працювати над будівництвом Болівії, яка буде жити в демократії і світі”, — додала вона.
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В указі, який був прийнятий в середині листопада, йшлося про те, “службовці ЗС, які беруть участь в операції по відновленню стабільності і порядку, будуть звільнені від кримінальної відповідальності, коли під час виконання своїх конституційних обов’язків діють з метою захисту або з необхідності”.
Правозахисні організації розкритикували документ, заявивши, що він не відповідає міжнародним стандартам в галузі захисту прав людини та стимулює застосування сили для придушення протестів. З початку політичної кризи в Болівії загинули понад 20 осіб.