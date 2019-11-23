Сенат Болівії проголосував про проведення нових виборів
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Болівійський сенат у суботу, 23 листопада, схвалив законопроект, що передбачає скликання нових загальних виборів. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку сенату в Twitter.
Так, мова йде про законопроект "Про виключне і перехідному режимі для проведення загальних виборів". У повідомленні сказано, що документ прийнятий одноголосно, тепер він направляється в палату депутатів, а потім на підпис в.о. президента.
Нагадаємо, Сенат Болівії вибрав спікером представника партії Ево Моралеса.