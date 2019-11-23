Сенат Боливии проголосовал о проведении новых выборов
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Боливийский сенат в субботу, 23 ноября, одобрил законопроект, предусматривающий созыва новых всеобщих выборов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу сената в Twitter.
Да, речь идет о законопроекте "О исключительное и переходном режиме для проведения всеобщих выборов". В сообщении сказано, что документ принят единогласно, теперь он направляется в палату депутатов, а затем на подпись и.о. президента.
Напомним, Сенат Боливии выбрал спикером представителя партии Эво Моралеса.