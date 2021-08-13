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Власти Афганистана подтвердили захват талибами Кандагара

Власти Афганистана подтвердили захват талибами Кандагара

Киев  •  УНН

 • 16357 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. Афганские власти подтвердили, что боевики террористического движения "Талибан" захватили Кандагар на юге Афганистана - второй по численности населения город страны (более 491 000 человек). Об этом в ночь на пятницу, 13 августа, сообщает агентство AP, передает УНН. Исламисты несколькими часами ранее заявили о взятии административного центра одноименной провинции.

Детали

Таким образом, после недельного наступления талибы контролируют центры уже 12 провинций.

По словам официальных лиц, Кандагар перешел в руки боевиков вечером 12 августа. При этом, по данным источников AP, ряд чиновников, находившихся в городе, смогли добраться до Международного аэропорта Кандагара и покинуть город воздушным путем.

В Дохе представители власти предложили талибам разделить власть

Между тем, на встрече по мирному урегулированию в столице Катара переговорщики от правительства Афганистана предложили представителям талибам разделить власть в стране в обмен на прекращение боевых действий, указывает агентство AFP, цитируя правительственные источники. Прогресса в диалоге в Дохе, однако, зафиксировано не было.

В совместном заявлении, в частности, подчеркивалось, что стороны должны как можно скорее достичь политического соглашения и всеобъемлющего прекращения огня. В переговорах приняли участие представители правительства в Кабуле, США и ЕС, а также исламистов.

Напомним

Ранее стало известно, что США отправляют войска в аэропорт Кабула для эвакуации сотрудников посольства.

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