Влада Афганістану підтвердили захоплення талібами Кандагара

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Таким чином, після тижневого наступу таліби контролюють центри вже 12 провінцій.

За словами офіційних осіб, Кандагар перейшов в руки бойовиків ввечері 12 серпня. При цьому, за даними джерел AP, низка урядовців, що знаходилися в місті, змогли дістатися до Міжнародного аеропорту Кандагара і покинути місто повітряним шляхом.

У Досі представники влади запропонували талібам розділити владу

Тим часом, на зустрічі з мирного врегулювання в столиці Катару переговорники від уряду Афганістану запропонували представникам талібам розділити владу в країні в обмін на припинення бойових дій, вказує агентство AFP, цитуючи урядові джерела. Прогресу в діалозі в Досі, однак, зафіксовано не було.

У спільній заяві, зокрема, підкреслювалося, що сторони повинні якнайскоріше досягти політичної угоди і всеосяжного припинення вогню. У переговорах взяли участь представники уряду в Кабулі, США і ЄС, а також ісламістів.

Нагадаємо

Раніше стало відомо, що США відправляють війська в аеропорт Кабула для евакуації співробітників посольства.