Влада Афганістану підтвердили захоплення талібами Кандагара
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Афганська влада підтвердила, що бойовики терористичного руху "Талібан" захопили Кандагар на півдні Афганістану - другий за чисельністю населення місто країни (понад 491 тисячі осіб). Про це в ніч на п'ятницю, 13 серпня, повідомляє агентство AP, передає УНН. Ісламісти ще кількома годинами раніше заявили про взяття адміністративного центру однойменної провінції.
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Таким чином, після тижневого наступу таліби контролюють центри вже 12 провінцій.
За словами офіційних осіб, Кандагар перейшов в руки бойовиків ввечері 12 серпня. При цьому, за даними джерел AP, низка урядовців, що знаходилися в місті, змогли дістатися до Міжнародного аеропорту Кандагара і покинути місто повітряним шляхом.
У Досі представники влади запропонували талібам розділити владу
Тим часом, на зустрічі з мирного врегулювання в столиці Катару переговорники від уряду Афганістану запропонували представникам талібам розділити владу в країні в обмін на припинення бойових дій, вказує агентство AFP, цитуючи урядові джерела. Прогресу в діалозі в Досі, однак, зафіксовано не було.
У спільній заяві, зокрема, підкреслювалося, що сторони повинні якнайскоріше досягти політичної угоди і всеосяжного припинення вогню. У переговорах взяли участь представники уряду в Кабулі, США і ЄС, а також ісламістів.
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Раніше стало відомо, що США відправляють війська в аеропорт Кабула для евакуації співробітників посольства.