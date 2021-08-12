США відправляють війська в аеропорт Кабула для евакуації співробітників посольства

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“Ми продовжуємо скорочувати присутність цивільного населення в Кабулі на тлі нестійкої ситуації з безпекою”, — заявив журналістам 12 серпня речник Державного департаменту Нед Прайс.

Деталі

Представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що близько 3000 додаткових військовослужбовців приєднаються до понад 650 військових, які вже перебувають в Кабулі, і залишилися в країні для підтримки дипломатичної безпеки.

Додаткові війська будуть забезпечувати наземну та повітряну підтримку для гарантування безпеки американців, що вирушають в аеропорт Кабула, заявив раніше офіційний представник США на умовах анонімності.

Прайс сказав, що додатковий військовий персонал допоможе в скороченні дипломатичного персоналу в найближчі тижні, але “повної евакуації не буде” — посольство залишиться відкритим на тому ж місці, де розташовується зараз.

Однак він і не спростував повідомлення про те, що дипломатична діяльність може бути перенесена в аеропорт.

Посольство США в Кабулі також закликало всіх громадян США “негайно” покинути Афганістан, використовуючи комерційні рейси.

Контекст

Менше ніж за тиждень таліби взяли під свій контроль десять провінцій Афганістану. Сьогодні раніше було захоплено стратегічно важливе місто Газні, який знаходиться на головній автомагістралі Кабул-Кандагар, що зв’язує опорні пункти на півдні зі столицею.

Майже третина з 34 столиць провінцій країни зараз знаходиться під контролем “Талібану”.

За даними ООН, за останній місяць в Афганістані було вбито більше 1000 мирних жителів. Буквально на цьому тижні тисячі людей з північних провінцій стали вимушеними переселенцями, прямуючи в Кабул в пошуках безпеки.

Як стало відомо BBC, в середу президент Афганістану змінив головнокомандувача армією. Начальником штабу армії призначений командувач Корпусом спеціальних операцій генерал Хебатулла Алізай. Він замінив на цій посаді генерала Валі Мохаммада Ахмадзая, який займав цю посаду лише з липня цього року.

Ахмадзай був відсторонений від посади після успішного наступу талібів на столиці провінцій.