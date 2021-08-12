США отправляют войска в аэропорт Кабула для эвакуации сотрудников посольства

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“Мы продолжаем сокращать присутствие гражданского населения в Кабуле на фоне неустойчивой ситуации с безопасностью”, — заявил журналистам 12 августа пресс-секретарь Государственного департамента Нед Прайс.

Детали

Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что около 3 тыс. дополнительных военнослужащих присоединятся к более 650 военных, которые уже находятся в Кабуле, и остались в стране для поддержки дипломатической безопасности.

Дополнительные войска будут обеспечивать наземную и воздушную поддержку для обеспечения безопасности американцев, отправляющихся в аэропорт Кабула, заявил ранее официальный представитель США на условиях анонимности.

Прайс сказал, что дополнительный военный персонал поможет в сокращении дипломатического персонала в ближайшие недели, но “полной эвакуации не будет” — посольство останется открытым на том же месте, где располагается сейчас.

Однако он и не опроверг сообщения о том, что дипломатическая деятельность может быть перенесена в аэропорт.

Посольство США в Кабуле также призвал всех граждан США “немедленно” покинуть Афганистан, используя коммерческие рейсы.