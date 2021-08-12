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США отправляют войска в аэропорт Кабула для эвакуации сотрудников посольства

США отправляют войска в аэропорт Кабула для эвакуации сотрудников посольства

Киев  •  УНН

 • 22709 просмотра

КИЕВ. 12 августа. УНН. США отправляют дополнительные войска в международный аэропорт Кабула для помощи в эвакуации некоторых дипломатических сотрудников из Афганистана на фоне продвижения экстремистской группировки "Талибан" в захвате новых территорий, пишет "Радио Свобода", передает УНН.

Цитата

“Мы продолжаем сокращать присутствие гражданского населения в Кабуле на фоне неустойчивой ситуации с безопасностью”, — заявил журналистам 12 августа пресс-секретарь Государственного департамента Нед Прайс.

Детали

Представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что около 3 тыс. дополнительных военнослужащих присоединятся к более 650 военных, которые уже находятся в Кабуле, и остались в стране для поддержки дипломатической безопасности.

Дополнительные войска будут обеспечивать наземную и воздушную поддержку для обеспечения безопасности американцев, отправляющихся в аэропорт Кабула, заявил ранее официальный представитель США на условиях анонимности.

Прайс сказал, что дополнительный военный персонал поможет в сокращении дипломатического персонала в ближайшие недели, но “полной эвакуации не будет” — посольство останется открытым на том же месте, где располагается сейчас.

Однако он и не опроверг сообщения о том, что дипломатическая деятельность может быть перенесена в аэропорт.

Посольство США в Кабуле также призвал всех граждан США “немедленно” покинуть Афганистан, используя коммерческие рейсы.

Контекст

Меньше чем за неделю талибы взяли под свой контроль десять провинций Афганистана. Сегодня ранее был захвачен стратегически важный город Газни, который находится на главной автомагистрали Кабул-Кандагар, связывающей опорные пункты на юге со столицей.

Почти треть из 34 столиц провинций страны сейчас находится под контролем “Талибана”.

По данным ООН, за последний месяц в Афганистане были убиты более 1 тыс. мирных жителей. Буквально на этой неделе тысячи людей из северных провинций стали вынужденными переселенцами, направляясь в Кабул в поисках безопасности.

Как стало известно BBC, в среду президент Афганистана сменил главнокомандующего армией. Начальником штаба армии назначен командующий Корпусом специальных операций генерал Хебатулла Ализай. Он сменил на этом посту генерала Вали Мохаммада Ахмадзая, который занимал эту должность только с июля этого года.

Ахмадзай был отстранен от должности после успешного наступления талибов на столицу провинций.

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