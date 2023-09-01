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Украли золота на 8 миллионов - в Харькове будут судить мародеров

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КИЕВ. 1 сентября. УНН. Завершено спецрасследование в отношении двух российских военнослужащих, гранатометчиков гаубично-артиллерийского дивизиона, которые во время оккупации Изюма, похитили золотые украшения на сумму более 8 млн грн. Дело направлено в суд, передает УНН с ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Детали

Харьковской областной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении двух российских военных по факту нарушения законов и обычаев войны, совершенного по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, в конце апреля прошлого года, когда Изюм был оккупирован, двое российских военнослужащих обокрали магазин известного украинского ювелирного бренда. Ими оказались 24-летний и 21-летний рядовые воинской части 91726. Оба занимают одноименную должность — гранатометчик гаубично-артиллерийского дивизиона.

Пользуясь тем, что магазин поврежден, двое оккупантов проникли туда и похитили сейф с почти двумя килограммами золотых украшений. После этого они поместили сейф в машину и уехали.

Российские мародеры нанесли владельцу магазина материальный ущерб на сумму более 8 млн гривен. Обвиняемых будут судить заочно в Дзержинском районном суде г. Харькова. Досудебное расследование — следователи СУ ГУНП в Харьковской области.

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