Вкрали золота на 8 мільйонів - у Харкові судитимуть мародерів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. Завершено спецрозслідування щодо двох російських військовослужбовців, гранатометників гаубично-артилерійського дивізіону, які під час окупації Ізюму, викрали золоті прикраси на суму понад 8 млн грн. Справу направлено до суду, передає УНН з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
Деталі
Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо двох російських військових за фактом порушення законів та звичаїв війни, вчиненого за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).
За даними слідства, торік наприкінці квітня, коли Ізюм був окупований, двоє російських військовослужбовців обікрали магазин відомого українського ювелірного бренду. Ними виявились 24-річний та 21-річний рядові військової частини 91726. Обидва обіймають однойменну посаду — гранатометник гаубично-артилерійського дивізіону.
Користуючись тим, що магазин пошкоджено, двоє окупантів проникли туди та викрали сейф із майже двома кілограмами золотих прикрас. Після цього вони помістили сейф в автівку та поїхали.
Російські мародери спричинили власнику магазина матеріальну шкоду на суму понад 8 млн гривень. Обвинувачених судимуть заочно у Дзержинському районному суді м. Харкова. Досудове розслідування — слідчі СУ ГУНП в Харківській області.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Постачання російського золота: ОАЕ наживаються на санкціях - Reuters