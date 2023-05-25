Постачання російського золота: ОАЕ наживаються на санкціях - Reuters
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. Об'єднані Арабські Емірати стали ключовим торговим центром для російського золота. Західні санкції перерізали традиційніші експортні маршрути росії. Про це УНН інформує посилаючись на Reuters.
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Згідно з митними деклараціями, які отримало агентство Reuters, Об'єднані Арабські Емірати імпортувала 75,7 тонни російського золота на суму 4,3 мільярда доларів — порівняно з 1,3 тоннами у 2021 році.
Наступними за величиною напрямками є Китай та Туреччина, що імпортували близько 20 тонн кожна в період з 24 лютого 2022 р. до 3 березня 2023 р. За митними даними за цей період на ці три країни припадало 99,8% російського експорту золота.
Через кілька днів після початку війни в Україні багато транснаціональних банків, логістичних компаній та переробників дорогоцінних металів припинили роботу з російським золотом, яке зазвичай відправляли до Лондона, центру торгівлі та зберігання золота.
Лондонська асоціація ринку дорогоцінних металів заборонила російські зливки, виготовлені з 7 березня 2022 року, а до кінця серпня Велика Британія, Європейський Союз, Швейцарія, США, Канада та Японія заборонили імпорт російських золотих зливків.
Однак, дані про експорт показують, що російські виробники золота швидко знайшли нові ринки збуту в країнах, які не ввели санкції проти москви, таких як ОАЕ, Туреччина і Китай.
Луї Марешаль, експерт Організації економічного співробітництва та розвитку з пошуку джерел золота, сказав, що існує ризик того, що російське золото може бути переплавлено, а потім повернеться на ринки США та Європи із замаскованим походженням.
Прагнучи ще більше ізолювати росію, Вашингтон попередив країни, у тому числі ОАЕ та Туреччину, що вони можуть втратити доступ до ринків G7, якщо вестимуть справу з організаціями, на які поширюються санкції США.
Дані, розглянуті Reuters, не припускають, що країни порушили санкції США.
Митні дані, надані Reuters комерційним постачальником, показують експорт у розмірі 116,3 тонни в період з 24 лютого 2022 року по 3 березня цього року, хоча консультант Metals Focus оцінює, що росія виробила 325 тонн золота у 2022 році.
Решта золота, швидше за все, або залишилося в країні, або було експортовано за угодами, які не відображені у звітах.
Агентство Reuters не змогло визначити, яку частину загального експорту золота з росії охопили даними.
Усунення російського експорту з Лондона не сприймається як серйозний удар, оскільки хаб залежить від росії. Наприклад, у 2021 році золото з росії становило 29% лондонського імпорту, але у 2018 році воно становило лише 2%, показують дані британської торгівлі.
Тим часом в ОАЕ вже давно процвітає золотодобувна промисловість. Торгові дані показують, що в період з 2016 по 2021 рік країна імпортувала у середньому близько 750 тонн чистого золота на рік, а це означає, що постачання, зазначені у російських звітах, становлять лише близько 10 відсотків її імпорту.
Менеджер однієї компанії, яка надсилала великі обсяги російського золота в ОАЕ, повідомив агентству Reuters, що російські фірми продавали там зливки зі знижкою близько 1% порівняно зі світовими еталонними цінами, пропонуючи стимул для торгівлі.
Менеджер, який говорив на умовах анонімності, сказав, що більшість золота, яке його фірма відправляла в ОАЕ, призначалася для афінажних заводів, де воно буде переплавлене.
У багатьох випадках у митних документах вказані лише відправники вантажу або торговці, що беруть участь в угодах, а не кінцевий покупець, яким може бути переробник, ювелір або інвестор.
Записи показують, що найбільшим переробником російського золота, що експортується в ОАЕ, була Temis Luxury Middle East, дочірня компанія французької логістичної компанії Temis Luxury у Дубаї, яка брала участь у відвантаженні 15,6 тонни у сумі 863 мільйони доларів з квітня 2022 року.
Другим за величиною обробником російських дорогоцінних металів в ОАЕ, який брав участь у постачанні 14,6 тонни на суму 820 мільйонів доларів, була логістична фірма Transguard, що входить до групи Emirates Group.
У Гонконгу більшість поставок російського золота обробляла китайська логістична компанія Vpower Finance Security Hong Kong Ltd. Згідно з документами, у період з травня 2022 року по 3 березня вона була причетна до імпорту 20,5 тонни золота на суму 1,2 мільярда доларів.