Поставки российского золота: ОАЭ наживаются на санкциях - Reuters
Киев • УНН
КИЕВ. 25 мая. УНН. Объединенные Арабские Эмираты стали ключевым торговым центром для российского золота. Западные санкции перерезали традиционные экспортные маршруты россии. Об этом УНН информирует ссылаясь на Reuters.
Детали
Согласно таможенным декларациям, полученными агентством Reuters, Объединенные Арабские Эмираты импортировали 75,7 тонны российского золота на сумму 4,3 миллиарда долларов — по сравнению с 1,3 тонны в 2021 году.
Следующими по величине направлениями являются Китай и Турция, импортировавшие около 20 тонн каждый в период с 24 февраля 2022 г. по 3 марта 2023 г. По таможенным данным за этот период на эти три страны приходилось 99,8% российского экспорта золота.
Через несколько дней после начала войны в Украине многие транснациональные банки, логистические компании и переработчики драгоценных металлов прекратили работу с российским золотом, которое обычно отправляли в Лондон, центр торговли и хранение золота.
Лондонская ассоциация рынка драгоценных металлов запретила российские слитки, изготовленные с 7 марта 2022 г., а к концу августа Великобритания, Европейский Союз, Швейцария, США, Канада и Япония запретили импорт российских золотых слитков.
Однако данные об экспорте показывают, что российские производители золота быстро нашли новые рынки сбыта в странах, которые не ввели санкции против москвы, таких как ОАЭ, Турция и Китай.
Луи Марешаль, эксперт Организации экономического сотрудничества и развития по поиску источников золота сказал, что существует риск того, что российское золото может быть переплавлено, а затем вернется на рынки США и Европы с замаскированным происхождением.
Стремясь еще больше изолировать россию, Вашингтон предупредил страны, в том числе ОАЭ и Турцию, что они могут потерять доступ к рынкам G7, если будут вести дело с организациями, на которые распространяются санкции США.
Данные, рассмотренные Reuters, не предполагают, что страны нарушили санкции США.
Таможенные данные, предоставленные Reuters коммерческим поставщиком, показывают экспорт в размере 116,3 тонны в период с 24 февраля 2022 по 3 марта этого года, хотя консультант Metals Focus оценивает, что россия произвела 325 тонн золота в 2022 году.
Остальное золота, скорее всего, либо остались в стране, либо было экспортировано по соглашениям, не отраженным в отчетах. Агентство Reuters затруднилось определить, какую часть общего экспорта золота из россии охватили данными.
Устранение российского экспорта из Лондона не рассматривается как серьезный удар, поскольку хаб зависит от россии. К примеру, в 2021 году золото из россии составляло 29% лондонского импорта, но в 2018 году оно составляло лишь 2%, показывают данные британской торговли.
Тем временем в ОАЭ уже давно преуспевает золотодобывающая промышленность. Торговые данные показывают, что в период с 2016 по 2021 год страна импортировала в среднем около 750 тонн чистого золота в год, а значит, поставки, указанные в российских отчетах, составляют лишь около 10 процентов ее импорта.
Менеджер одной компании, присылавшей большие объемы российского золота в ОАЭ, сообщил агентству Reuters, что российские фирмы продавали там слитки со скидкой около 1% по сравнению с мировыми эталонными ценами, предлагая стимул для торговли.
Менеджер, говоривший на условиях анонимности, сказал, что большинство золота, которое его фирма отправляла в ОАЭ, предназначалось для афинажных заводов, где оно будет переплавлено.
Во многих случаях в таможенных документах указаны только грузоотправители или торговцы, участвующие в сделках, а не конечный покупатель, которым может быть переработчик, ювелир или инвестор.
Записи показывают, что крупнейшим переработчиком экспортируемого в ОАЭ российского золота была Temis Luxury Middle East, дочерняя компания французской логистической компании Temis Luxury в Дубае, которая участвовала в отгрузке 15,6 тонны в сумме 863 миллиона долларов с апреля 2022 года.
Вторым по величине обработчиком российских драгоценных металлов в ОАЭ, участвовавшем в поставке 14,6 тонны на сумму 820 миллионов долларов, была логистическая фирма Transguard, входящая в группу Emirates Group.
В Гонконге большая часть поставок русского золота обрабатывала китайская логистическая компания Vpower Finance Security Hong Kong Ltd. Согласно документам, в период с мая 2022 по 3 марта она была причастна к импорту 20,5 тонны золота на сумму 1,2 миллиарда долларов.