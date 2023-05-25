Поставки российского золота: ОАЭ наживаются на санкциях - Reuters

Детали

Согласно таможенным декларациям, полученными агентством Reuters, Объединенные Арабские Эмираты импортировали 75,7 тонны российского золота на сумму 4,3 миллиарда долларов — по сравнению с 1,3 тонны в 2021 году.

Следующими по величине направлениями являются Китай и Турция, импортировавшие около 20 тонн каждый в период с 24 февраля 2022 г. по 3 марта 2023 г. По таможенным данным за этот период на эти три страны приходилось 99,8% российского экспорта золота.

Через несколько дней после начала войны в Украине многие транснациональные банки, логистические компании и переработчики драгоценных металлов прекратили работу с российским золотом, которое обычно отправляли в Лондон, центр торговли и хранение золота.

Лондонская ассоциация рынка драгоценных металлов запретила российские слитки, изготовленные с 7 марта 2022 г., а к концу августа Великобритания, Европейский Союз, Швейцария, США, Канада и Япония запретили импорт российских золотых слитков.

Однако данные об экспорте показывают, что российские производители золота быстро нашли новые рынки сбыта в странах, которые не ввели санкции против москвы, таких как ОАЭ, Турция и Китай.

Луи Марешаль, эксперт Организации экономического сотрудничества и развития по поиску источников золота сказал, что существует риск того, что российское золото может быть переплавлено, а затем вернется на рынки США и Европы с замаскированным происхождением.

Стремясь еще больше изолировать россию, Вашингтон предупредил страны, в том числе ОАЭ и Турцию, что они могут потерять доступ к рынкам G7, если будут вести дело с организациями, на которые распространяются санкции США.

Данные, рассмотренные Reuters, не предполагают, что страны нарушили санкции США.

Таможенные данные, предоставленные Reuters коммерческим поставщиком, показывают экспорт в размере 116,3 тонны в период с 24 февраля 2022 по 3 марта этого года, хотя консультант Metals Focus оценивает, что россия произвела 325 тонн золота в 2022 году.

Остальное золота, скорее всего, либо остались в стране, либо было экспортировано по соглашениям, не отраженным в отчетах. Агентство Reuters затруднилось определить, какую часть общего экспорта золота из россии охватили данными.

Устранение российского экспорта из Лондона не рассматривается как серьезный удар, поскольку хаб зависит от россии. К примеру, в 2021 году золото из россии составляло 29% лондонского импорта, но в 2018 году оно составляло лишь 2%, показывают данные британской торговли.

Тем временем в ОАЭ уже давно преуспевает золотодобывающая промышленность. Торговые данные показывают, что в период с 2016 по 2021 год страна импортировала в среднем около 750 тонн чистого золота в год, а значит, поставки, указанные в российских отчетах, составляют лишь около 10 процентов ее импорта.

Менеджер одной компании, присылавшей большие объемы российского золота в ОАЭ, сообщил агентству Reuters, что российские фирмы продавали там слитки со скидкой около 1% по сравнению с мировыми эталонными ценами, предлагая стимул для торговли.

Менеджер, говоривший на условиях анонимности, сказал, что большинство золота, которое его фирма отправляла в ОАЭ, предназначалось для афинажных заводов, где оно будет переплавлено.

Во многих случаях в таможенных документах указаны только грузоотправители или торговцы, участвующие в сделках, а не конечный покупатель, которым может быть переработчик, ювелир или инвестор.

Записи показывают, что крупнейшим переработчиком экспортируемого в ОАЭ российского золота была Temis Luxury Middle East, дочерняя компания французской логистической компании Temis Luxury в Дубае, которая участвовала в отгрузке 15,6 тонны в сумме 863 миллиона долларов с апреля 2022 года.

Вторым по величине обработчиком российских драгоценных металлов в ОАЭ, участвовавшем в поставке 14,6 тонны на сумму 820 миллионов долларов, была логистическая фирма Transguard, входящая в группу Emirates Group.

В Гонконге большая часть поставок русского золота обрабатывала китайская логистическая компания Vpower Finance Security Hong Kong Ltd. Согласно документам, в период с мая 2022 по 3 марта она была причастна к импорту 20,5 тонны золота на сумму 1,2 миллиарда долларов.