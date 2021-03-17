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Укололи две дозы: в Украине первый человек завершил вакцинацию от COVID-19

Укололи две дозы: в Украине первый человек завершил вакцинацию от COVID-19

Киев  •  УНН

 • 17892 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. В Украине, за 20 дней со старта кампании по вакцинации против коронавируса 24 февраля, прививки от COVID-19 получили уже почти 72 тысячи человек, одному человеку уже вкололи две дозы вакцины. Больше всего прививаются в Донецкой области, меньше всего - в Житомирской. За минувшие сутки, в частности, привили 9,8 тысячи человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Telegram-канал верифицированного Минздравом проекта "Коронавирус инфо".

Цитата:

"С начала кампании привито 71 923 человека, из них получили 1 дозу - 71 922 лица, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) - 1 человек", - говорится в сообщении.

Детали

Так, 9 840 человек привито против COVID-19 за сутки 16 марта 2021 года в Украине, из них вакцинировано 1 дозой - 9839 человек, завершена вакцинация (2 дозы) - 1 лицо.

За сутки наибольшее количество привитых зафиксирована в Киеве (840 прививок), за весь период прививочной кампании наибольшее количество привитых в Донецкой области (6284 прививки), наименьшее - в Житомирской области (1441 прививки).

Количество прививок, проведенных в регионах за последние сутки:

  • Винницкая область - 480 прививок;
  • Волынская область - 130 прививок;
  • Днепропетровская область - 390 прививок;
  • Донецкая область - 640 прививок;
  • Житомирская область - 170 прививок;
  • Закарпатская область - 160 прививок;
  • Запорожская область - 250 прививок;
  • Ивано-Франковская область - 610 прививок;
  • Киевская область - 440 прививок;
  • Кировоградская область - 240 прививок;
  • Луганская область - 460 прививок;
  • Львовская область - 590 прививок;
  • Киев - 840 прививок;
  • Николаевская область - 270 прививок;
  • Одесская область - 450 прививок;
  • Полтавская область - 470 прививок;
  • Ровенская область - 260 прививок;
  • Сумская область - 340 прививок;
  • Тернопольская область - 600 прививок;
  • Харьковская область - 370 прививок;
  • Херсонская область - 700 прививок;
  • Хмельницкая область - 280 прививок;
  • Черновицкая область - 190 прививок;
  • Черниговская область - 340 прививок;
  • Черкасская область - 170 прививок.

Дополнение

В Украине 24 февраля стартовала вакцинация от COVID-19, первым прививку получил врач из Черкасс - вакциной Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Первая партия вакцин от коронавируса прибыла в Украину 23 февраля. Вакцина летела с Индии, с остановкой в Стамбуле. 21 февраля 2021 года министр здравоохранения Максим Степанов проконтролировал отгрузку первой партии в 500 тыс. вакцин AstraZeneca (Covishield) с завода-изготовителя в индийском городе Пуне.

Как сообщил глава Минздрава Максим Степанов, в Украину прибыло именно этих 500 тыс. доз вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Добавим, 22 февраля в Украине зарегистрировали вакцину Oxford/AstraZeneca (Covishield) против COVID-19.

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