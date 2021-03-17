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Вкололи дві дози: в Україні перша людина завершила вакцинацію від COVID-19

Київ • УНН

 • 17897 перегляди

КИЇВ. 17 березня. УНН. В Україні, за 20 днів зі старту кампанії з вакцинації проти коронавірусу 24 лютого, щеплення від COVID-19 отримали вже майже 72 тисячі людей, одній людині вже вкололи дві дози вакцини. Найбільше вакцинуються на Донеччині, найменше - на Житомирщині. За минулу добу, зокрема, щепили 9,8 тисячі осіб. Про це УНН повідомляє з посиланням на Telegram-канал верифікованого МОЗ проекту "Коронавірус інфо".

Цитата:

"Від початку кампанії щеплено 71 923 особи, з них отримали 1 дозу — 71 922 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) — 1 особа", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Так, 9 840 осіб щеплено проти COVID-19 за добу 16 березня 2021 року в Україні, з них вакциновано 1 дозою — 9 839 осіб, завершена вакцинація (2 дози) — 1 особи.

За добу найбільша кількість щеплених зафіксована у місті Києві (840 щеплень), за весь період вакцинальної кампанії найбільша кількість щеплених у Донецькій області (6 284 щеплення), найменша – у Житомирській області (1 441 щеплення).

Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу:

  • Вінницька область – 480 щеплень;
  • Волинська область – 130 щеплень;
  • Дніпропетровська область – 390 щеплень;
  • Донецька область – 640 щеплень;
  • Житомирська область – 170 щеплень;
  • Закарпатська область – 160 щеплень;
  • Запорізька область – 250 щеплень;
  • Івано-Франківська область – 610 щеплень;
  • Київська область – 440 щеплень;
  • Кіровоградська область – 240 щеплень;
  • Луганська область – 460 щеплень;
  • Львівська область – 590 щеплень;
  • місто Київ – 840 щеплень;
  • Миколаївська область – 270 щеплень;
  • Одеська область – 450 щеплень;
  • Полтавська область – 470 щеплень;
  • Рівненська область – 260 щеплень;
  • Сумська область – 340 щеплень;
  • Тернопільська область – 600 щеплень;
  • Харківська область – 370 щеплень;
  • Херсонська область – 700 щеплень;
  • Хмельницька область – 280 щеплень;
  • Чернівецька область – 190 щеплень;
  • Чернігівська область – 340 щеплень;
  • Черкаська область – 170 щеплень.

Доповнення

В Україні 24 лютого стартувала вакцинація від COVID-19, першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Перша партія вакцин від коронавірусу прибула в Україну 23 лютого. Вакцина летіла з Індії, з зупинкою у Стамбулі. 21 лютого 2021 року міністр охорони здоров’я Максим Степанов проконтролював відвантаження першої партії в 500 тис. вакцин AstraZeneca (Covishield) з заводу-виробника в індійському місті Пуне.

Як повідомив голова МОЗ Максим Степанов, в Україну прибуло саме цих 500 тис. доз вакцини від коронавірусу Oxford/AstraZeneca (Covishield).

Додамо, 22 лютого в Україні зареєстрували вакцину Oxford/AstraZeneca (Covishield) проти COVID-19.

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