Вкололи дві дози: в Україні перша людина завершила вакцинацію від COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. В Україні, за 20 днів зі старту кампанії з вакцинації проти коронавірусу 24 лютого, щеплення від COVID-19 отримали вже майже 72 тисячі людей, одній людині вже вкололи дві дози вакцини. Найбільше вакцинуються на Донеччині, найменше - на Житомирщині. За минулу добу, зокрема, щепили 9,8 тисячі осіб. Про це УНН повідомляє з посиланням на Telegram-канал верифікованого МОЗ проекту "Коронавірус інфо".
Цитата:
"Від початку кампанії щеплено 71 923 особи, з них отримали 1 дозу — 71 922 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) — 1 особа", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Так, 9 840 осіб щеплено проти COVID-19 за добу 16 березня 2021 року в Україні, з них вакциновано 1 дозою — 9 839 осіб, завершена вакцинація (2 дози) — 1 особи.
За добу найбільша кількість щеплених зафіксована у місті Києві (840 щеплень), за весь період вакцинальної кампанії найбільша кількість щеплених у Донецькій області (6 284 щеплення), найменша – у Житомирській області (1 441 щеплення).
Кількість щеплень, проведених у регіонах за останню добу:
-
- Вінницька область – 480 щеплень;
-
- Волинська область – 130 щеплень;
-
- Дніпропетровська область – 390 щеплень;
-
- Донецька область – 640 щеплень;
-
- Житомирська область – 170 щеплень;
-
- Закарпатська область – 160 щеплень;
-
- Запорізька область – 250 щеплень;
-
- Івано-Франківська область – 610 щеплень;
-
- Київська область – 440 щеплень;
-
- Кіровоградська область – 240 щеплень;
-
- Луганська область – 460 щеплень;
-
- Львівська область – 590 щеплень;
-
- місто Київ – 840 щеплень;
-
- Миколаївська область – 270 щеплень;
-
- Одеська область – 450 щеплень;
-
- Полтавська область – 470 щеплень;
-
- Рівненська область – 260 щеплень;
-
- Сумська область – 340 щеплень;
-
- Тернопільська область – 600 щеплень;
-
- Харківська область – 370 щеплень;
-
- Херсонська область – 700 щеплень;
-
- Хмельницька область – 280 щеплень;
-
- Чернівецька область – 190 щеплень;
-
- Чернігівська область – 340 щеплень;
-
- Черкаська область – 170 щеплень.
-
Доповнення
В Україні 24 лютого стартувала вакцинація від COVID-19, першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield).
Перша партія вакцин від коронавірусу прибула в Україну 23 лютого. Вакцина летіла з Індії, з зупинкою у Стамбулі. 21 лютого 2021 року міністр охорони здоров’я Максим Степанов проконтролював відвантаження першої партії в 500 тис. вакцин AstraZeneca (Covishield) з заводу-виробника в індійському місті Пуне.
Як повідомив голова МОЗ Максим Степанов, в Україну прибуло саме цих 500 тис. доз вакцини від коронавірусу Oxford/AstraZeneca (Covishield).
Додамо, 22 лютого в Україні зареєстрували вакцину Oxford/AstraZeneca (Covishield) проти COVID-19.