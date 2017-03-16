Вкладчики банка "Михайловский" рассказали, как ФГВФЛ лишил их гарантированных выплат

ukru
Эксклюзив
14:19 • 12396 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12:58 • 57936 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12:20 • 111971 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

08:46 • 104708 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 115431 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 127268 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 139041 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144062 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
11 марта, 14:12 • 132056 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
11 марта, 13:46 • 122020 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Подорвали перед самым прибытием железнодорожного состава с боекомплектом: очередная успешная операция "АТЕШ" в Крыму

Подорвали перед самым прибытием железнодорожного состава с боекомплектом: очередная успешная операция "АТЕШ" в Крыму

12 марта, 04:59 • 130255 просмотра
Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и 44 артсистемы

Потери врага: за сутки ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов и 44 артсистемы

12 марта, 05:54 • 127926 просмотра
Рада поддержала уголовную ответственность за нарушения при мобилизации для руководителей ТЦК и ВВК

Рада поддержала уголовную ответственность за нарушения при мобилизации для руководителей ТЦК и ВВК

09:56 • 94945 просмотра
Взрывы в Ивано-Франковске: мэр не исключает детонацию взрывных устройств и возможную причастность московских спецслужб

Взрывы в Ивано-Франковске: мэр не исключает детонацию взрывных устройств и возможную причастность московских спецслужб

10:15 • 110541 просмотра
Кипер об ударе по порту Одессы: рф применила кассетную ракету

Кипер об ударе по порту Одессы: рф применила кассетную ракету

12:19 • 67774 просмотра
публикации
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

14:08 • 22427 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12:20 • 111973 просмотра
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

11 марта, 18:36 • 156954 просмотра
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11 марта, 11:49 • 191598 просмотра
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

11 марта, 06:38 • 199340 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 131023 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 139625 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 144956 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 143894 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 147538 просмотра
Актуальное
Вкладчики банка "Михайловский" рассказали, как ФГВФЛ лишил их гарантированных выплат

Вкладчики банка "Михайловский" рассказали, как ФГВФЛ лишил их гарантированных выплат

Киев • УНН

 • 14473 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Около четырех тысяч вкладчиков банка "Михайловский" не могут вернуть свои средства из-за препятствия, искусственно созданные Фондом гарантирования вкладов физлиц. Об этом вкладчики рассказали в комментарии УНН.

Для возврата своих средств вкладчики банка организовались в инициативную группу, которая ведет переговоры с Фондом гарантирования вкладов физлиц и Администрацией Президента. В ФГВФЛ вкладчиков утверждают, что единственным выходом из ситуации является внесение изменения в президентский закон по защите прав вкладчиков.

"Фонд просто увидел, что суды выносят решения, которые ему не нравятся, и поэтому принял решение таки принять поправку к закону. У Фонда очень большие деньги и большие интересы влиятельных людей, поэтому там всегда будут конфликты. Фонд, как правило, в своих действиях не ссылается на законы. Сейчас идет рассмотрение дела в Конституционном суде, скоро уже наверное год как, но решение до сих пор нет. Если решения нет - значит есть заинтересованные лица.

Принимаются незаконные постановления, в частности №826 (порядок выявления ничтожных сделок - ред.), На основе которой деньги были заблокированы, - сказал представитель инициативной группы вкладчиков банка "Михайловский" Григорий Лукашенко.

Вкладчики банка "Михайловский" уверены, что их обманули не прежние владельцы банка, а руководители НБУ и ФГВФЛ.

"После введения временной администрации все наши средства, которые были в финкомпаниях, были переведены на текущие счета банка "Михайловский", куда мы сначала и заносили их. И они были возвращены в банк 19 мая, за четыре дня до введения временной администрации в банк.

Когда люди в панике побежали в отделения банков, то всем сказали, что деньги вернут, потому что все нормально, и средства подпадают под закон гарантирования вкладов физических лиц. Люди успокоились, прошло немного времени, а потом нам публично было заявлено Валерией Гонтаревой и Екатериной Рожковой (руководство Нацбанка - ред.), о том, что средства вкладчиков банка "Михайловский" потеряны. Тогда и началась паника.

Фонд заявляет, что у него есть основания не отдавать нам наши деньги. Мы не понимаем, почему система работает против нас, а не нас. Поскольку Фонд и НБУ упорно доказывали, что средства не возвращены, что их там нет, нас решили просто по президентскому закону разделить на "хороших" и "плохих" вкладчиков. Разделить по абсолютно формальным признакам", - рассказала координатор ровенских вкладчиков банка "Михайловского" Елена.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ФГВФЛ безосновательно блокирует выплаты вкладчикам банка "Михайловский" - экс-глава правления

По мнению вкладчиков банка, президентский закон был разработан именно для прикрытия преступной деятельности ФГВФЛ.

"Средства вкладчиков были на текущих счетах и ​​всем известно, что эти средства подпадали под систему выплат. Фактически этот закон прикрывает преступную деятельность ФГВФЛ и дает возможность избежать его уполномоченным лицам привлечения к уголовной ответственности.

Кроме того, деятельность ФГВФЛ направлена ​​на то, чтобы сломать движение вкладчиков банка "Михайловского", что они успешно и делали в других банках. Он проводит работу внутри движения, направленную на его уничтожение.

Тот факт, что части вкладчиков выплатили средства, а части нет, также является попыткой перессорить вкладчиков и уменьшить напряжение в государстве.

ФГВФЛ ограбили вкладчиков, а затем переводят стрелки на банкиров. Например, сейчас идет активная дискредитация Игоря Дорошенко (экс-председатель правления банка "Михайловский" - ред.) И Виктора Полищука (бывший владелец банка "Михайловский" - ред.).

Направить вкладчиков на И. Дорошенко, чтобы они с ним поскандалили не получилось, потому что он не является виновником, виновником является Фонд", - отметил помощник координатора днепропетровских вкладчиков банка "Михайловский" Вячеслав Олейник.

Вкладчики банка "Михайловский" считают, что злоупотребление ФГВФЛ связаны с тем, что он банкрот и нуждается в средствах, чтобы рассчитаться за взятый кредит.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы