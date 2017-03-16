Вкладчики банка "Михайловский" рассказали, как ФГВФЛ лишил их гарантированных выплат

Для возврата своих средств вкладчики банка организовались в инициативную группу, которая ведет переговоры с Фондом гарантирования вкладов физлиц и Администрацией Президента. В ФГВФЛ вкладчиков утверждают, что единственным выходом из ситуации является внесение изменения в президентский закон по защите прав вкладчиков.

"Фонд просто увидел, что суды выносят решения, которые ему не нравятся, и поэтому принял решение таки принять поправку к закону. У Фонда очень большие деньги и большие интересы влиятельных людей, поэтому там всегда будут конфликты. Фонд, как правило, в своих действиях не ссылается на законы. Сейчас идет рассмотрение дела в Конституционном суде, скоро уже наверное год как, но решение до сих пор нет. Если решения нет - значит есть заинтересованные лица.

Принимаются незаконные постановления, в частности №826 (порядок выявления ничтожных сделок - ред.), На основе которой деньги были заблокированы, - сказал представитель инициативной группы вкладчиков банка "Михайловский" Григорий Лукашенко.

Вкладчики банка "Михайловский" уверены, что их обманули не прежние владельцы банка, а руководители НБУ и ФГВФЛ.

"После введения временной администрации все наши средства, которые были в финкомпаниях, были переведены на текущие счета банка "Михайловский", куда мы сначала и заносили их. И они были возвращены в банк 19 мая, за четыре дня до введения временной администрации в банк.

Когда люди в панике побежали в отделения банков, то всем сказали, что деньги вернут, потому что все нормально, и средства подпадают под закон гарантирования вкладов физических лиц. Люди успокоились, прошло немного времени, а потом нам публично было заявлено Валерией Гонтаревой и Екатериной Рожковой (руководство Нацбанка - ред.), о том, что средства вкладчиков банка "Михайловский" потеряны. Тогда и началась паника.

Фонд заявляет, что у него есть основания не отдавать нам наши деньги. Мы не понимаем, почему система работает против нас, а не нас. Поскольку Фонд и НБУ упорно доказывали, что средства не возвращены, что их там нет, нас решили просто по президентскому закону разделить на "хороших" и "плохих" вкладчиков. Разделить по абсолютно формальным признакам", - рассказала координатор ровенских вкладчиков банка "Михайловского" Елена.

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По мнению вкладчиков банка, президентский закон был разработан именно для прикрытия преступной деятельности ФГВФЛ.

"Средства вкладчиков были на текущих счетах и ​​всем известно, что эти средства подпадали под систему выплат. Фактически этот закон прикрывает преступную деятельность ФГВФЛ и дает возможность избежать его уполномоченным лицам привлечения к уголовной ответственности.

Кроме того, деятельность ФГВФЛ направлена ​​на то, чтобы сломать движение вкладчиков банка "Михайловского", что они успешно и делали в других банках. Он проводит работу внутри движения, направленную на его уничтожение.

Тот факт, что части вкладчиков выплатили средства, а части нет, также является попыткой перессорить вкладчиков и уменьшить напряжение в государстве.

ФГВФЛ ограбили вкладчиков, а затем переводят стрелки на банкиров. Например, сейчас идет активная дискредитация Игоря Дорошенко (экс-председатель правления банка "Михайловский" - ред.) И Виктора Полищука (бывший владелец банка "Михайловский" - ред.).

Направить вкладчиков на И. Дорошенко, чтобы они с ним поскандалили не получилось, потому что он не является виновником, виновником является Фонд", - отметил помощник координатора днепропетровских вкладчиков банка "Михайловский" Вячеслав Олейник.

Вкладчики банка "Михайловский" считают, что злоупотребление ФГВФЛ связаны с тем, что он банкрот и нуждается в средствах, чтобы рассчитаться за взятый кредит.