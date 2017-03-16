Вкладники банку “Михайлівський” розповіли, як ФГВФО позбавив їх гарантованих виплат

Для повернення своїх коштів вкладники банку організувалися в ініціативну групу, яка веде перемовини з Фондом гарантування вкладів фізосіб та Адміністрацією Президента. У ФГВФО вкладників переконують, що єдиним виходом із ситуації є зміни до президентського закону щодо захисту прав вкладників.

“Фонд просто побачив, що суди виносять рішення, які йому не подобаються, і тому прийняв рішення таки прийняти поправку до закону. У Фонда дуже великі гроші і великі інтереси впливових людей, тому там завжди будуть конфлікти. Фонд, як правило, в своїх діях не посилається на закони. Зараз іде розгляд справи у Конституційному суді, скоро вже мабуть рік як, але рішення досі немає. Якщо рішення немає — значить є зацікавлені особи.

Приймаються незаконні постанови, зокрема №826 (порядок виявлення нікчемних правочинів — ред.), на основі якої гроші були заблоковані, — сказав представник ініціативної групи вкладників банку “Михайлівський” Григорій Лукашенко.

Вкладники банку “Михайлівський” впевнені, що їх ошукали не колишні власники банку, а очільники НБУ та ФГВФО.

“Після введення тимчасової адміністрації всі наші кошти, які були у фінкомпаніях, були переведені на поточні рахунки банку „Михайлівський“, куди ми спочатку і заносили їх. І вони були повернені у банк 19 травня, за чотири дні до введення тимчасової адміністрації у банк.

Коли люди в паніці побігли у відділення банків, то всім сказали, що гроші повернуть, бо все нормально, і кошти підпадають під закон гарантування вкладів фізичних осіб. Люди заспокоїлися, пройшло трохи часу, а потім нам публічно було заявлено Валерією Гонтаревою і Катериною Рожковою (керівництво Нацбанку — ред.) , про те, що кошти вкладників банку „Михайлівський“ втрачено. Тоді і почалася паніка.

Фонд заявляє, що він має підстави не віддавати нам наші кошти. Ми не розуміємо, чому система працює проти нас, а не за нас. Оскільки Фонд і НБУ вперто доводили, що кошти не повернуто, що їх там немає, нас вирішили просто президентським законом розділити на „хороших“ і „поганих“ вкладників. Розділені за абсолютно формальними ознаками”, — розповіла координатор рівненських вкладників банку “Михайлівського” Олена.

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На переконання вкладників банку, президентський закон було розроблено саме для прикриття злочинної діяльності ФГВФО.

“Кошти вкладників були на поточних рахунках і всім відомо, що ці кошти підпадали під систему виплат. Фактично цей закон прикриває злочинну діяльність ФГВФО і дає можливість уникнути його уповноваженим особам притягнення до кримінальної відповідальності.

Окрім того, діяльність ФГВФО направлена на те, щоб зламати рух вкладників банку „Михайлівського“, що вони успішно і робили в інших банках. Він проводить роботу всередині руху, направлену на його знищення.

Той факт, що частині вкладників виплатили кошти, а частині ні, також є спробою пересварити вкладників та зменшити напругу в державі.

ФГВФО пограбували вкладників, а потім переводять стрілки на банкірів. Наприклад, зараз іде активна дискредитація Ігоря Дорошенка (екс-голова правління банку „Михайлівський“ — ред.) та Віктора Поліщука (колишній власник банку „Михайлівський“ — ред.).

Направити вкладників на Дорошенка, щоб вони з ним поскандалили не вийшло, бо він не є винуватцем, винуватцем є Фонд”, — зазначив помічник координатора дніпропетровських вкладників банку “Михайлівський” Вячеслав Олійник.

Вкладники банку “Михайлівський” вважають, що зловживання ФГВФО пов’язані з тим, що він банкрот і потребує коштів, аби розрахуватися за взятий кредит.