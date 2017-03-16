Вкладники банку “Михайлівський” розповіли, як ФГВФО позбавив їх гарантованих виплат

ukru
Ексклюзив
11:58 • 12421 перегляди

У супермаркетах зросли ціни на гречку, молоко та масло. Експерт спрогнозував, що буде далі з їх вартістю

11:39 • 29993 перегляди

"На стадії обговорення": Свириденко роз'яснила деталі з угодою з США про копалини

Ексклюзив
09:26 • 63296 перегляди

Для жителів села економії не буде, бо за ліками доведеться їхати в місто: власниця аптек на Миколаївщині про нове регулювання фармринку

Ексклюзив
07:20 • 150413 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

27 березня, 18:53 • 209146 перегляди

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 15:10 • 182574 перегляди

"Рамштайн": Британія анонсувала нову зустріч контактної групи з питань оборони України на 11 квітня

27 березня, 14:09 • 183048 перегляди

Макрон про "сили запевнення" для України: вони не будуть на лінії зіткнення, не кожна країна заявила, що хоче взяти участь

27 березня, 13:58 • 177004 перегляди

В Україну відправлять команди Франції та Британії - Макрон

Ексклюзив
27 березня, 12:45 • 250933 перегляди

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Ексклюзив
27 березня, 12:33 • 143784 перегляди

Чому роботодавці віддають перевагу міленіалам: особливості поведінки зумерів на співбесідах

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
2.9 м/с
46 %
752 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
В Енгельсі знову вибухи: росіяни повідомляють про атаку безпілотників

В Енгельсі знову вибухи: росіяни повідомляють про атаку безпілотників

28 березня, 02:31 • 118372 перегляди
Радник Зеленського: путіну варто прийняти таблетки, щоб зрозуміти, з ким вести переговори

Радник Зеленського: путіну варто прийняти таблетки, щоб зрозуміти, з ким вести переговори

28 березня, 05:28 • 118017 перегляди
Втрати ворога за добу: понад 1800 окупантів, десятки танків та бронемашин знищено

Втрати ворога за добу: понад 1800 окупантів, десятки танків та бронемашин знищено

28 березня, 05:36 • 114942 перегляди
Ворожі атаки спричинили пожежі на Одещині, одна людина постраждала

Ворожі атаки спричинили пожежі на Одещині, одна людина постраждала

28 березня, 05:53 • 107684 перегляди
Керівник ЦПД РНБО: путін зацікавлений у затягуванні війни, пропонуючи божевільні ідеї

Керівник ЦПД РНБО: путін зацікавлений у затягуванні війни, пропонуючи божевільні ідеї

06:40 • 95704 перегляди
Публікації
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

07:20 • 150411 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 209142 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 175925 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

27 березня, 12:45 • 250932 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

27 березня, 09:17 • 234476 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

Nintendo готується випустити Switch 2 на фоні торгової війни США та Китаю - FT

10:48 • 20603 перегляди
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

27 березня, 13:17 • 107371 перегляди
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

27 березня, 10:19 • 132707 перегляди
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 157957 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 146969 перегляди
Актуальне
Вкладники банку “Михайлівський” розповіли, як ФГВФО позбавив їх гарантованих виплат

Вкладники банку “Михайлівський” розповіли, як ФГВФО позбавив їх гарантованих виплат

Київ • УНН

 • 14474 перегляди

КИЇВ. 16 березня. УНН. Близько чотирьох тисяч вкладників банку “Михайлівський” не можуть повернути свої кошти через перепони, які штучно створив Фонд гарантування вкладів фізосіб. Про це вкладники розповіли в коментарі УНН.

Для повернення своїх коштів вкладники банку організувалися в ініціативну групу, яка веде перемовини з Фондом гарантування вкладів фізосіб та Адміністрацією Президента. У ФГВФО вкладників переконують, що єдиним виходом із ситуації є зміни до президентського закону щодо захисту прав вкладників.

“Фонд просто побачив, що суди виносять рішення, які йому не подобаються, і тому прийняв рішення таки прийняти поправку до закону. У Фонда дуже великі гроші і великі інтереси впливових людей, тому там завжди будуть конфлікти. Фонд, як правило, в своїх діях не посилається на закони. Зараз іде розгляд справи у Конституційному суді, скоро вже мабуть рік як, але рішення досі немає. Якщо рішення немає — значить є зацікавлені особи.

Приймаються незаконні постанови, зокрема №826 (порядок виявлення нікчемних правочинів — ред.), на основі якої гроші були заблоковані, — сказав представник ініціативної групи вкладників банку “Михайлівський” Григорій Лукашенко.

Вкладники банку “Михайлівський” впевнені, що їх ошукали не колишні власники банку, а очільники НБУ та ФГВФО.

“Після введення тимчасової адміністрації всі наші кошти, які були у фінкомпаніях, були переведені на поточні рахунки банку „Михайлівський“, куди ми спочатку і заносили їх. І вони були повернені у банк 19 травня, за чотири дні до введення тимчасової адміністрації у банк.

Коли люди в паніці побігли у відділення банків, то всім сказали, що гроші повернуть, бо все нормально, і кошти підпадають під закон гарантування вкладів фізичних осіб. Люди заспокоїлися, пройшло трохи часу, а потім нам публічно було заявлено Валерією Гонтаревою і Катериною Рожковою (керівництво Нацбанку — ред.) , про те, що кошти вкладників банку „Михайлівський“ втрачено. Тоді і почалася паніка.

Фонд заявляє, що він має підстави не віддавати нам наші кошти. Ми не розуміємо, чому система працює проти нас, а не за нас. Оскільки Фонд і НБУ вперто доводили, що кошти не повернуто, що їх там немає, нас вирішили просто президентським законом розділити на „хороших“ і „поганих“ вкладників. Розділені за абсолютно формальними ознаками”, — розповіла координатор рівненських вкладників банку “Михайлівського” Олена.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ФГВФО безпідставно блокує виплати вкладникам банку “Михайлівський” — екс-глава правління

На переконання вкладників банку, президентський закон було розроблено саме для прикриття злочинної діяльності ФГВФО.

“Кошти вкладників були на поточних рахунках і всім відомо, що ці кошти підпадали під систему виплат. Фактично цей закон прикриває злочинну діяльність ФГВФО і дає можливість уникнути його уповноваженим особам притягнення до кримінальної відповідальності.

Окрім того, діяльність ФГВФО направлена на те, щоб зламати рух вкладників банку „Михайлівського“, що вони успішно і робили в інших банках. Він проводить роботу всередині руху, направлену на його знищення.

Той факт, що частині вкладників виплатили кошти, а частині ні, також є спробою пересварити вкладників та зменшити напругу в державі.

ФГВФО пограбували вкладників, а потім переводять стрілки на банкірів. Наприклад, зараз іде активна дискредитація Ігоря Дорошенка (екс-голова правління банку „Михайлівський“ — ред.) та Віктора Поліщука (колишній власник банку „Михайлівський“ — ред.).

Направити вкладників на Дорошенка, щоб вони з ним поскандалили не вийшло, бо він не є винуватцем, винуватцем є Фонд”, — зазначив помічник координатора дніпропетровських вкладників банку “Михайлівський” Вячеслав Олійник.

Вкладники банку “Михайлівський” вважають, що зловживання ФГВФО пов’язані з тим, що він банкрот і потребує коштів, аби розрахуватися за взятий кредит.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Tesla
$276.69
Brent
$73.17
Bitcoin
$84,937.90
S&P 500
$5,697.93
Газ TTF
$40.90
Золото
$3,109.71
Ethereum
$1,909.70