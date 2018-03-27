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ВККСУ призвала ОСД не растягивать квалификационное оценивание судей

ВККСУ призвала ОСД не растягивать квалификационное оценивание судей

Киев  •  УНН

 • 13200 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Высшая квалификационная комиссия судей Украины продолжит квалификационное оценки судей и призывает Общественный совет добродетели выполнять свои обязанности в соответствии с законом. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВККСУ, передает УНН.

“Общественный совет добродетели (ОСД) осуществляет важную функцию в процессе оценки судейского корпуса страны. Высшая квалификационная комиссия судей Украины (ВККСУ) предлагает ОСД продолжать выполнение своих обязанностей и учитывать простые правила оформления документов — это будет способствовать реальной помощи в перезагрузке судейского корпуса”, — говорится в сообщении.

Так, в рамках судебной реформы Украины происходит масштабное квалификационное оценки всех судей страны. Мета проверить, соответствует ли судья занимаемой должности по критериям компетентности, этики и добродетели. Процедура квалификационного оценивания предполагает прохождение большого количества задач и собеседований, в частности собеседования по результатам исследования судейского досье. В таком досье содержится информация, предоставленная многочисленными компетентными органами. Один из документов предоставляет ОСД, которая, отмечает комиссия, должно способствовать ВККСУ в проведении квалификационного оценивания.

Однако ОСД отказалась выполнять предписания Регламента комиссии по документам, которые направляются в ВККСУ, и объявила о прекращении своего участия в квалификационном оценке.

В Комиссии обращают внимание, что проведение квалификационного оценивания — важный процесс судебной реформы, для которого согласно статье 87 профильного закона и был создан Общественный совет добродетели.

В связи с указанным ВККСУ предлагает Общественном совете добродетели выполнять возложенные на нее законом обязанности и способствовать оценке судей путем предоставления фундаментальных, надлежащим образом оформленных выводов и информации в отношении судей Украины. Для устранения недостатков уже поданных документов ВККСУ предоставила ОСД дополнительные 10 рабочих дней.

“Подчеркиваем, что стремление растянуть во времени и без того длительную процедуру оценки противоречит выводам Венецианской комиссии”, — говорится в сообщении.

В комиссии подчеркнули, что во время проведения собеседований ВККСУ была вынуждена перенести собеседования с 17 судьями из-за несоответствия поданных ГРД выводов Регламента ВККСУ.

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