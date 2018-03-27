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ВККСУ закликала ГРД не розтягувати кваліфікаційне оцінювання суддів

ВККСУ закликала ГРД не розтягувати кваліфікаційне оцінювання суддів

Київ • УНН

 • 13204 перегляди

КИЇВ. 27 березня. УНН. Вища кваліфікаційна комісія суддів України продовжить кваліфікаційне оцінювання суддів і закликає Громадську раду доброчесності виконувати свої обов’язки згідно із законом. Про це йдеться в повідомленні прес-служби ВККСУ, передає УНН.

“Громадська рада доброчесності (ГРД ) здійснює важливу функцію у процесі оцінювання суддівського корпусу країни. Вища кваліфікаційна комісія суддів України (ВККСУ) пропонує ГРД продовжувати виконання своїх обов’язків та зважати на прості правила оформлення документів — це сприятиме реальній допомозі у перезавантаженні суддівського корпусу”, — йдеться в повідомленні.

Так, в рамках судової реформи України відбувається масштабне кваліфікаційне оцінювання всіх суддів країни. Мета— перевірити, чи відповідає суддя займаній посаді за критеріями компетентності, етики та доброчесності. Процедура кваліфікаційного оцінювання передбачає проходження великої кількості завдань та співбесід , зокрема співбесіди за результатами дослідження суддівського досьє. В такому досьє міститься інформація, надана численними компетентними органами. Один із документів надає ГРД, яка, зазначає комісія, має сприяти ВККСУ у проведенні кваліфікаційного оцінювання.

Однак ГРД відмовилась виконувати приписи Регламенту комісії стосовно документів, які надсилаються до ВККСУ, та оголосила про припинення своєї участі у кваліфікаційному оцінюванні.

У Комісії звертають увагу, що проведення кваліфікаційного оцінювання — важливий процес судової реформи, для якого згідно зі статтею 87 профільного закону і було створено Громадську раду доброчесності.

У зв’язку із зазначеним ВККСУ пропонує Громадській раді доброчесності виконувати покладені на неї законом обов’язки та сприяти оцінюванню суддів шляхом надання ґрунтовних, належним чином оформлених висновків та інформації стосовно суддів України. Для усунення недоліків вже поданих документів ВККСУ надала ГРД додаткові 10 робочих днів.

“Наголошуємо, що прагнення розтягнути у часі і без того довготривалу процедуру оцінювання суперечить висновкам Венеціанської комісії”, — йдеться в повідомленні.

У комісії підкреслили, що під час проведення співбесід ВККСУ була змушена перенести співбесіди із 17 суддями через невідповідність поданих ГРД висновків Регламенту ВККСУ.

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