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Вход воспрещен: “межигорские” чиновники охраняют пляж Януковича от людей

Вход воспрещен: “межигорские” чиновники охраняют пляж Януковича от людей

Киев  •  УНН

 • 74560 просмотра

Общественники, облюбовавшие дом экс-президента Украины Виктора Януковича в Межигорье, категорически против сноса забора и предоставления людям бесплатного доступа к территории, в том числе береговой линии.

КИЕВ. 14 июля. УНН. Почему в Украине не работает закон Президента Владимира Зеленского о доступе к воде, и почему местные чиновники идут на поводу у общественников, УНН спросил у юристов и экологов.

Собирались сносить забор, но передумали

О том, что жителям окрестностей бывшего дома Януковича отказано в бесплатном доступе на его территорию, которая де-факто уже стала ничья, сообщил глава сельсовета Новых Петровцев Родион Старенький. Новые Петровцы — это небольшое село под Киевом, с населением около 10 тысяч, где раньше проживал в своем имении беглый президент.

Старенький напомнил, что до карантина сельсовет принял решение снести забор в Межигорье и предоставить людям доступ к береговой линии. Однако, в ходе переговоров с общественниками “НПУ ”Межигорье“, которые проживают в доме Януковича и собирают с посетителей деньги за вход туда (150 грн за взрослого в выходной день), глава сельсовета отказался от сноса забора и разменял его на два будних дня в неделю (вторник и четверг), когда жители его села (с паспортом и пропиской) смогут посещать “Межигорье”.

“Выходные дни дать ОО “НПУ "Межигорье“ не смогли, ведь это их прибыльные дни, в которые здесь много туристов”, — объясняет Старенький.

Это вызвало неоднозначную реакцию местных жителей, ведь Старенький имел полное право снести этот забор и обеспечить население бесплатным доступом 24/7. Тем более, что такое право было предоставлено законом Владимира Зеленского осенью прошлого года.

Закон Зеленского запрещает ограничение доступа к воде и пляжам

“Закон запрещает ограничение права общего водопользования; обеспечивает беспрепятственный и бесплатный доступ к побережью рек, водоемов и островов для общего водопользования и усиливает ответственность за любое ограничение такого доступа.

В частности, согласно документу, ограничение беспрепятственного или безвозмездного доступа граждан к побережью морей, морских заливов, лиманов и островов во внутренних морских водах в пределах пляжной зоны, а также к берегам рек, водоемов и островов общего пользования, кроме предусмотренных законом случаев, наказывается штрафом от 200 до 400 необлагаемых минимумов доходов (для граждан) и от 400 до 700 необлагаемых минимумов доходов граждан (для должностных лиц). Повторные действия, совершенные в течение года, наказываются штрафом от 400 до 700 необлагаемых минимумов доходов (для граждан) и от 700 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан (для должностных лиц).

Кроме того, согласно закону, ограничение доступа граждан (в том числе путем установления ограждений или других конструкций) до побережья водных объектов на земельных участках прибрежных защитных полос, находящихся в пользовании юридических или физических лиц, является основанием для прекращения права пользования такими земельными участками по решению суда”, — сообщали на сайте Президента. 

Местные чиновники обязаны выполнять закон Зеленского

О том, что закон Зеленского наделил местные органы управления полномочиями сносить заборы вдоль рек, подтвердила УНН эколог Татьяна Лампика.

“Да, действительно нормы нового закона Зеленского наделяют таким правом местные органы управления”, — сказала она.

Однако, неопределённый статус “Межигорья” и возможные финансовые расходы сельсовета на снос забора могли попрепятствовать этому.

“Хотя законодатель, повторюсь, наделил этим правом именно местные советы”, — считает она.

Мнение Лампики разделяет руководитель юридического отдела МБО “Экология-Право-Человек” Ольга Мелень-Забрамна. При этом она считает, что это не право местного совета, а обязанность — предоставить доступ к воде людям.

“Это должен делать орган местного самоуправления, в данном случае — сельский совет”, — говорит она.

Мелень-Забрамна напомнила, что закон Зеленского был принят в конце октября 2019 года, и был введен в действие в конце января 2020 года. И добавила, что на игнорирование Закона местными советами люди могут жаловаться в Госэкоинспекцию.

“Или же писать в сельсовет, обращаться в районную администрацию. Главное это делать письменно, не через соцсети”, — советует она.

Сам же глава сельсовета Новых Петровцев Старенький считает, что это его право — сносить забор или нет.

“Никто не пренебрегает нормами действующего законодательства. Оно дает нам право выбора: или мы демонтируем забор, или не трогаем. Мы приняли решение оставить этот забор”, — комментирует он.

Ранее СМИ сообщали, что годовая выручка общественников из “НПУ ”Межигорье" за экскурсии по дому Януковича может составлять порядка 40 млн грн. 

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