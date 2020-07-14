Вхід заборонений: "межигірські" чиновники охороняють пляж Януковича від людей

КИЇВ. 14 липня. УНН. Чому в Україні не працює закон Президента Володимира Зеленського про доступ до води, і чому місцеві чиновники йдуть на поводу у громадських активістів, УНН запитав у юристів і екологів.

Збиралися зносити паркан, але передумали

Про те, що жителям околиць колишнього будинку Януковича відмовлено в безкоштовному доступі на його територію, яка де-факто вже стала нічия, повідомив глава сільради Нових Петрівців Родіон Старенький. Нові Петрівці - це невелике село під Києвом, з населенням близько 10 тисяч, де раніше проживав у своєму маєтку президент-утікач.

Старенький нагадав, що до карантину сільрада ухвалила рішення знести паркан у Межигір'ї і надати людям доступ до берегової лінії. Однак, під час переговорів з громадськими активістами "НПУ "Межигір'я", які проживають в будинку Януковича і збирають з відвідувачів гроші за вхід туди (150 грн за дорослого у вихідний), голова сільради відмовився від знесення паркану і розміняв його на два будні у тиждень (вівторок і четвер), коли жителі його села (з паспортом і пропискою) зможуть відвідувати "Межигір'я".

"Вихідні дні дати ГО "НПУ "Межигір'я" не змогли, адже це їх прибуткові дні, у які тут багато туристів", - пояснює Старенький.

Це викликало неоднозначну реакцію місцевих жителів, адже Старенький мав повне право знести цей паркан і забезпечити населення безкоштовним доступом 24/7. Тим більше, що таке право було надано законом Володимира Зеленського восени минулого року.

Закон Зеленського забороняє обмеження доступу до води і пляжів

"Закон забороняє обмеження права загального водокористування; забезпечує безперешкодний і безоплатний доступ до узбережжя річок, водойм та островів для загального водокористування і посилює відповідальність за будь-яке обмеження такого доступу.

Зокрема, згідно з документом, обмеження безперешкодного або безоплатного доступу громадян до узбережжя морів, морських заток, лиманів та островів у внутрішніх морських водах у межах пляжної зони, а також до берегів річок, водойм та островів загального користування, крім передбачених законом випадків, карається штрафом від 200 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів (для громадян) та від 400 до 700 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (для посадових осіб). Повторні дії, вчинені протягом року, караються штрафом від 400 до 700 неоподатковуваних мінімумів доходів (для громадян) і від 700 до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (для посадових осіб).

Крім того, згідно з законом, обмеження доступу громадян (зокрема шляхом встановлення огорож або інших конструкцій) до узбережжя водних об’єктів на земельних ділянках прибережних захисних смуг, що перебувають у користуванні юридичних або фізичних осіб, є підставою для припинення права користування такими земельними ділянками за рішенням суду", - повідомляли на сайті Президента.

Місцеві чиновники зобов'язані виконувати закон Зеленського

Про те, що закон Зеленського наділив місцеві органи управління повноваженнями зносити паркани вздовж річок, підтвердила УНН еколог Тетяна Лампіка.

"Так, дійсно норми нового закону Зеленського наділяють таким правом місцеві органи управління", - сказала вона.

Однак, невизначений статус "Межигір'я" і можливі фінансові витрати сільради на знесення паркану могли завадити цьому.

"Хоча законодавець, повторюся, наділив цим правом саме місцеві ради", - вважає вона.

Думку Лампіки розділяє керівник юридичного відділу МБО "Екологія-Право-Людина" Ольга Мелень-Забрамна. При цьому вона вважає, що це не право місцевої ради, а обов'язок - надати доступ до води людям.

"Це повинен робити орган місцевого самоврядування, у цьому випадку - сільська рада", - говорить вона.

Мелень-Забрамна нагадала, що закон Зеленського був ухвалений у кінці жовтня 2019 року, і був введений в дію в кінці січня 2020 року. І додала, що на ігнорування Закону місцевими радами люди можуть скаржитися до Держекоінспекції.

"Або ж писати в сільраду, звертатися в районну адміністрацію. Головне це робити письмово, не через соцмережі", - радить вона.

Сам же голова сільради Нових Петрівців Старенький вважає, що це його право - зносити паркан чи ні.

"Ніхто не нехтує нормами чинного законодавства. Воно дає нам право вибору: або ми демонтуємо паркан, або не чіпаємо. Ми ухвалили рішення залишити цей паркан", - коментує він.

Раніше ЗМІ повідомляли, що річна виручка громадських активістів з "НПУ "Межигір'я" за екскурсії по дому Януковича може становити близько 40 млн грн.