Признание Россией самопровозглашенных "Л/ДНР" будет считаться "наступлением без оружия" - Франция

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Киев • УНН

 • 21321 просмотра

КИЕВ. 15 февраля. УНН. Министр иностранных дел Франции заявил во вторник, что если Москва признает независимость двух регионов Украины, которые поддерживаются Россией, это будет "атака без оружия". Об этом УНН информирует со ссылкой на Reuters.

Ранее во вторник нижняя палата российского парламента проголосовала за то, чтобы попросить президента Владимира Путина "признать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики".

Цитата

"Если бы это было применено, то это была бы невозможная ситуация и была бы своеобразная атака без оружия. Это было бы нарушением суверенитета Украины", - заявил на парламентских слушаниях министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан.

Добавим

Франция вместе с Германией, Россией и Украиной образуют так называемую группу "Нормандию", которая была создана для прекращения конфликта на востоке Украины.

Кремль заявил во вторник, что некоторые из его войск возвращаются на базу после учений возле Украины, и высмеял предупреждения Запада о вторжении, что надвигается, но НАТО и Соединенные Штаты заявили, что они еще не видят никаких доказательств деэскалации, которая могла бы предотвратить войну.

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