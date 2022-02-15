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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 64910 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Визнання Росією самопроголошених "Л/ДНР" буде вважатися "наступом без зброї" - Франція

Визнання Росією самопроголошених "Л/ДНР" буде вважатися "наступом без зброї" - Франція

Київ • УНН

 • 21322 перегляди

КИЇВ. 15 лютого. УНН. Міністр закордонних справ Франції заявив у вівторок, що якщо Москва "визнає незалежність" двох регіонів України, що підтримуються Росією, це буде "атака без зброї". Про це УНН інформує з посиланням на Reuters.

Раніше у вівторок нижня палата російського парламенту проголосувала за те, щоб попросити президента Володимира Путіна "визнати самопроголошені Донецьку та Луганську народні республіки".

Цитата

"Якби це було застосовано, то це була б неможлива ситуація і була б своєрідна атака без зброї. Це було б порушенням суверенітету України", - заявив на парламентських слуханнях міністр закордонних справ Жан-Ів Ле Дріан.

Додамо

Франція разом із Німеччиною, Росією та Україною утворюють так звану групу "Нормандію", яка була створена для припинення конфлікту на сході України.

Кремль заявив у вівторок, що деякі з його військ повертаються на базу після навчань біля України, і висміяв попередження Заходу про вторгнення, що насувається, але НАТО і Сполучені Штати заявили, що вони ще не бачать жодних доказів деескалації, яка могла б запобігти війні.

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