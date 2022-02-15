Визнання Росією самопроголошених "Л/ДНР" буде вважатися "наступом без зброї" - Франція
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. Міністр закордонних справ Франції заявив у вівторок, що якщо Москва "визнає незалежність" двох регіонів України, що підтримуються Росією, це буде "атака без зброї". Про це УНН інформує з посиланням на Reuters.
Раніше у вівторок нижня палата російського парламенту проголосувала за те, щоб попросити президента Володимира Путіна "визнати самопроголошені Донецьку та Луганську народні республіки".
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"Якби це було застосовано, то це була б неможлива ситуація і була б своєрідна атака без зброї. Це було б порушенням суверенітету України", - заявив на парламентських слуханнях міністр закордонних справ Жан-Ів Ле Дріан.
Додамо
Франція разом із Німеччиною, Росією та Україною утворюють так звану групу "Нормандію", яка була створена для припинення конфлікту на сході України.
Кремль заявив у вівторок, що деякі з його військ повертаються на базу після навчань біля України, і висміяв попередження Заходу про вторгнення, що насувається, але НАТО і Сполучені Штати заявили, що вони ще не бачать жодних доказів деескалації, яка могла б запобігти війні.