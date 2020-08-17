Определился первый финалист Лиги Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Испанская “Севилья” противостояла английском “Манчестер Юнайтед” в полуфинале Лиги Европы УЕФА, сообщает корреспондент УНН.
Португальский легионер Бруну Фернандеш реализовал пенальти в начале встречи, пробив в верхний угол ворот. Право на 11-метровый “МЮ” получил благодаря нарушений на Маркуса Решфорди.
Испанский коллектив ответил голом на 26 минуте — прострел низом Регилона нашел на дальней штанге Сусо (1:1). Ближе к концу основного времени защитники “красных дьяволов” потеряли в своей штрафной зоне Люка Де Йонга, который свободным расстрелял Давида Де Хеа, и принес андалузцам выигрыш 2:1.
Примечательно, что английский гранд имел значительное преимущество в матче за ударами — 20 против 9-ти и 8:3 в створ.
Congratulations Sevilla, #UELfinal #UEL pic.twitter.com/Sc5jTHTovm— UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 16, 2020
Добавим, второй финалист определится в баталии между “Интером” и “Шахтером”.