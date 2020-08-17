Визначився перший фіналіст Ліги Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Іспанська “Севілья” протистояла англійському “Манчестер Юнайтед” у півфіналі Ліги Європи УЄФА, повідомляє кореспондент УНН.
Португальський легіонер Бруну Фернандеш реалізував пенальті на початку зустрічі, пробивши у верхній кут воріт. Право на 11-метровий “МЮ” отримав завдяки порушень правил на Маркусі Решфорді.
Іспанський колектив відповів голом на 26 хвилині — простріл низом Регілона знайшов на дальній стійці Сусо (1:1). Ближче до завершення основного часу оборонці “червоних дияволів” втратили у своїй карній зоні Люка Де Йонга, який вільним розстріляв Давида Де Хеа, і приніс андалузцям виграш 2:1.
Примітно, що англійський гранд мав значну перевагу у матчі за ударами — 20 проти 9-ти і 8:3 у площину воріт.
Congratulations Sevilla, #UELfinal #UEL pic.twitter.com/Sc5jTHTovm— UEFA Europa League (@EuropaLeague) August 16, 2020
Додамо, другий фіналіст визначиться у баталії між “Інтером” та “Шахтарем”.