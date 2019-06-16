Определились финалисты Всемирной боксерской суперсерии

Латвийский боксер Маерис Бриедис (26-1, 19 КО) в зрелищном бою нокаутировал своего оппонента польского боксера Кшиштофа Гловацки (31-2, 19 КО). Во втором раунде поляк ударил оппонента по затылку, но в ответ получил удар по челюсти локтем. Несмотря на это рефери не стал дисквалифицировать Бриедиса и снял с того только балл. Впоследствии в следующей 3-минутке противостояние завершилось избиением Гловацкого.



В другом противостоянии 33-летний кубинец Юниер Дортикос в 10-м раунде нокаутировал Эндрю Табити и выиграл бывший пояс Александра Усика - IВF.



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Напомним, что прошлым победителем WBSS в данной весовой категории стал украинец Усик.